Відомий український співак одружився: хто його обраниця (фото)

24-річний співак Drevo (Максим Дерев'янчук) офіційно одружився зі своєю обраницею Яною Рудник. Про радісну подію новоспечене подружжя оголосило 29 травня.

Для особливого дня пара обрала елегантне класичне вбрання. Максим позував у стильному чорному смокінгу, білій сорочці з чорним метеликом та класичних шкіряних оксфордах на шнурівці.

Його обраниця сяяла у світлій сукні з відкритими плечима, яка ідеально підкреслювала фігуру та плавно розширювалася донизу. Ніжності та романтичності образу Яни додали довга фата з мереживною облямівкою та витончений букет із білих півоній. Закохані показали зворушливі весільні кадри в Instagram.

Drevo одружився з Яною Рудник Фото: Instagram

Свої весільні публікації пара прокоментувала дуже лаконічно. Співак залишив загадковий підпис "Під звуки гонга", а дівчина коротко констатувала свій новий статус англійським словом wife, що в перекладі означає "дружина".

Історія кохання

Молодята обоє родом із міста Вараш, що на Рівненщині, і знали одне одного здавна. Проте романтичні стосунки між ними розпочалися вже після того, як Яна закінчила школу.

Кохана артиста стала для нього ще й творчою музою. Саме вона вигадала перші рядки для відомого хіта Drevo "Смарагдове небо" та надихнула музиканта на створення цієї композиції.

