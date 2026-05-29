Известный украинский певец женился: кто его избранница (фото)

24-летний певец Drevo (Максим Деревянчук) официально женился на своей избраннице Яне Рудник. О радостном событии новоиспеченные супруги объявили 29 мая.

Для особого дня пара выбрала элегантный классический наряд. Максим позировал в стильном черном смокинге, белой рубашке с черной бабочкой и классических кожаных оксфордах на шнуровке.

Его избранница сияла в светлом платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивало фигуру и плавно расширялось книзу. Нежности и романтичности образу Яны добавили длинная фата с кружевной каймой и изящный букет из белых пионов. Влюбленные показали трогательные свадебные кадры в Instagram.

Drevo женился на Яне Рудник Фото: Instagram

Свои свадебные публикации пара прокомментировала очень лаконично. Певец оставил загадочную подпись "Под звуки гонга", а девушка коротко констатировала свой новый статус английским словом wife, что в переводе означает "жена".

История любви

Молодожены оба родом из города Вараш, что на Ривненщине, и знали друг друга давно. Однако романтические отношения между ними начались уже после того, как Яна закончила школу.

Любимая артиста стала для него еще и творческой музой. Именно она придумала первые строки для известного хита Drevo "Смарагдове небо" и вдохновила музыканта на создание этой композиции.

