Зажарилась в бикини: Иванка Трамп поделилась гламурными фото со свадьбы брата (фото)

Дочь президента США поделились с поклонниками эксклюзивными кадрами с роскошного празднования свадьбы своего брата Дональда Трампа-младшего, которое состоялось в закрытом формате на Багамских островах. 44-летняя Иванка выглядела просто потрясающе, продемонстрировав серию эффектных образов на фоне тропических пейзажей.

В минувшие выходные дочь Трампа опубликовала в Instagram подборку солнечных снимков с пышных торжеств, прошедших вслед за камерной свадьбой Дона-младшего и Беттины Андерсон в Палм-Бич. Мать троих детей выглядела совершенно непринужденно: она наслаждалась отдыхом вместе с мужем Джаредом Кушнером и близкими, катаясь на сапборде в крошечном желтом бикини и меняя одно за другим элегантные дизайнерские платья, пишет Hello!

Иванка Трамп Фото: Instagram

Особое внимание привлекло фото, где Иванка уверенно держит равновесие на доске для падлбординга в кристально чистой бирюзовой воде рядом со своей племянницей Кай. Свою подтянутую фигуру Иванка подчеркнула ярким раздельным купальником и широкополой соломенной шляпой.

Відео дня

Иванка Трамп показала фото с племянницей Фото: Instagram

На другом снимке дочь Трампа позирует в объятиях своего 45-летнего мужа Джареда во время вечернего мероприятия. Для этого события она выбрала лимонно-желтое мини-платье без бретелек с крупным цветочным декором, тогда как Джаред предпочел сдержанный стиль — белую футболку и брюки.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Фото: Instagram

Подробности секретной церемонии

Гламурная поездка состоялась после того, как Дональд Трамп-младший тайно женился на своей давней возлюбленной Беттине Андерсон. Официальная часть прошла в Вест-Палм-Бич в доме сестры невесты, Кристины Макферсон. Впоследствии пара подтвердила свой новый статус в соцсетях: Беттина выложила романтическое черно-белое фото свадебных колец с подписью: "Навсегда твой, навсегда мой".

После этого молодожены вместе с самыми близкими людьми отправились продолжать праздник на Багамы. Тиффани Трамп также приоткрыла завесу роскошного уикенда, опубликовав кадры идиллического острова, где гости наслаждались ужином на берегу океана, прогулками на сапбордах и элегантными вечеринками на закате.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Журналист Олег Ельцов рассказывал, как Джаред Кушнер и его жена Иванка решают главные вопросы в США.

Невестка Трампа Ванесса публично заявила о новом романе.

Кроме того, Дональд Трамп посетил "Супербоул-2025" с дочерью и сыном.