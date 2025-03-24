Невестка Трампа публично заявила о новом романе: в семье президента США отреагировали

Ванесса Трамп и знаменитый гольфист Тайгер Вудс теперь встречаются в открытую. И Иванка Трамп поздравила их первой.

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Чемпион по гольфу Тайгер Вудс и Ванесса Трамп, бывшая жена Дональда Трампа-младшего, публично заявили о своих отношениях, опубликовав две фотографии в социальных сетях и заявив, что "любовь витает в воздухе". Это произошло через 10 дней после того, как в таблоидах впервые объявили об их отношениях. Об этом пишет Daily Mail.

Ванесса Трамп и Тайгер Вудс официально заявили об отношениях Фото: Tiger Woods/X

Вудс написал: "Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни". И попросил о приватности.

Среди первых, кто поздравил Ванессу, которая была замужем за старшим сыном президента и родила ему пять детей, была Иванка Трамп, старшая дочь президента США.

Ванесса Трамп и Тайгер Вудс официально заявили об отношениях Фото: Tiger Woods/X

Она прокомментировала пост словами "Так рада за вас обоих", добавив несколько эмодзи с сердечками.

49-летний Вудс и 47-летняя Ванесса начали встречаться еще в прошлом году. Они живут в 20 минутах друг от друга в богатом районе Палм-Бич на юге Флориды и были замечены вместе на турнире по гольфу в прошлом месяце. Тайгер Вудс давал уроки гольфа любимой внучке Дональда Трампа – Кай Трамп. И дети пары учатся в одной и той же школе Benjamin School, стоимость обучения в которой составляет 38 595 долларов в год.

Оказалось, что Тайгер Вудс сообщил своей бывшей жене, шведской модели Элин Нордегрен о романе, а семья президента США знала о нем до официальной публикации.

Напомним, Ванесса Трамп подала на неоспариваемый развод с Доном-младшим 15 марта 2018 года в Нью-Йорке.

Ванесса Трамп родила Дональду Трампу-младшему пять детей Фото: The White House

С тех пор, как они официально расстались, у нее не было громких отношений. Но Дональд Трамп-младший завел роман с известной телеведущей Кимберли Гилфойл, которую бросил ради светской львицы из Палм-Бич Беттины Андерсон.

Известно, что старший сын президента США знал о романе бывшей жены задолго до того, как он стал публичным. Как он относится к Тайгеру Вудсу – неизвестно. Однако Дональд Трамп, как большой любитель гольфа, иногда играет с чемпионом на своем поле в Мар-а-Лаго.