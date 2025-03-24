Невістка Трампа публічно заявила про новий роман: у родині президента США відреагували

Ванесса Трамп і знаменитий гольфіст Тайгер Вудс тепер зустрічаються відкрито. І Іванка Трамп привітала їх першою.

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Чемпіон із гольфу Тайгер Вудс і Ванесса Трамп, колишня дружина Дональда Трампа-молодшого, публічно заявили про свої стосунки, опублікувавши дві фотографії в соціальних мережах і заявивши, що "кохання витає в повітрі". Це сталося через 10 днів після того, як у таблоїдах уперше оголосили про їхні стосунки. Про це пише Daily Mail.

Ванесса Трамп і Тайгер Вудс офіційно заявили про стосунки Фото: Tiger Woods/X

Вудс написав: "Любов витає в повітрі, і життя стає кращим, коли ти поруч зі мною! Ми з нетерпінням чекаємо нашої спільної подорожі по життю". І попросив про приватність.

Серед перших, хто привітав Ванессу, яка була одружена зі старшим сином президента і народила йому п'ятьох дітей, була Іванка Трамп, старша дочка президента США.

Ванесса Трамп і Тайгер Вудс офіційно заявили про стосунки Фото: Tiger Woods/X

Вона прокоментувала пост словами "Так рада за вас обох", додавши кілька емодзі з сердечками.

49-річний Вудс і 47-річна Ванесса почали зустрічатися ще минулого року. Вони живуть за 20 хвилин одна від одної в багатому районі Палм-Біч на півдні Флориди і були помічені разом на турнірі з гольфу минулого місяця. Тайгер Вудс давав уроки гольфу улюбленій внучці Дональда Трампа — Кай Трамп. І діти пари навчаються в одній і тій самій школі Benjamin School, вартість навчання в якій становить 38 595 доларів на рік.

Виявилося, що Тайгер Вудс повідомив своїй колишній дружині, шведській моделі Елін Нордегрен, про роман, а сім'я президента США знала про нього до офіційної публікації.

Нагадаємо, Ванесса Трамп подала на беззаперечне розлучення з Доном-молодшим 15 березня 2018 року в Нью-Йорку.

Ванесса Трамп народила Дональду Трампу-молодшому п'ятьох дітей Фото: The White House

Відтоді, як вони офіційно розлучилися, у неї не було гучних стосунків. Але Дональд Трамп-молодший завів роман з відомою телеведучою Кімберлі Гілфойл, яку кинув заради світської левиці з Палм-Біч Беттіни Андерсон.

Відомо, що старший син президента США знав про роман колишньої дружини задовго до того, як він став публічним. Як він ставиться до Тайгера Вудса — невідомо. Однак Дональд Трамп, як великий любитель гольфу, іноді грає з чемпіоном на своєму полі в Мар-а-Лаго.