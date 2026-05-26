Засмагла у бікіні: Іванка Трамп поділилася гламурними фото з весілля брата (фото)

Дочка президента США поділилися з шанувальниками ексклюзивними кадрами з розкішного святкування весілля свого брата Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося в закритому форматі на Багамських островах. 44-річна Іванка виглядала просто приголомшливо, продемонструвавши серію ефектних образів на тлі тропічних пейзажів.

Минулими вихідними дочка Трампа опублікувала в Instagram добірку сонячних знімків із пишних урочистостей, що пройшли слідом за камерним весіллям Дона-молодшого та Беттіни Андерсон у Палм-Біч. Мати трьох дітей виглядала абсолютно невимушено: вона насолоджувалася відпочинком разом із чоловіком Джаредом Кушнером та близькими, катаючись на сапборді в крихітному жовтому бікіні та змінюючи одну за одною елегантні дизайнерські сукні, пише Hello!

Іванка Трамп Фото: Instagram

Особливу увагу привернуло фото, де Іванка впевнено тримає рівновагу на дошці для падлбордингу в кришталево чистій бірюзовій воді поруч зі своєю племінницею Кай. Свою підтягнуту фігуру Іванка підкреслила яскравим роздільним купальником та крислатим солом'яним капелюхом.

Відео дня

Іванка Трамп показала фото з племінницею Фото: Instagram

На іншому знімку дочка Трампа позує в обіймах свого 45-річного чоловіка Джареда під час вечірнього заходу. Для цієї події вона обрала лимонно-жовту мінісукню без бретельок із великим квітковим декором, тоді як Джаред віддав перевагу стриманому стилю — білій футболці та штанам.

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Фото: Instagram

Подробиці секретної церемонії

Гламурна поїздка відбулася після того, як Дональд Трамп-молодший таємно одружився зі своєю давньою коханою Беттіною Андерсон. Офіційна частина пройшла у Вест-Палм-Біч у будинку сестри нареченої, Крістіни Макферсон. Згодом пара підтвердила свій новий статус у соцмережах: Беттіна виклала романтичне чорно-біле фото весільних обручок із підписом: "Назавжди твій, назавжди моя".

Після цього молодята разом із найближчими людьми вирушили продовжувати свято на Багами. Тіффані Трамп також привідкрила завісу розкішного вікенду, опублікувавши кадри ідилічного острова, де гості насолоджувалися вечерею на березі океану, прогулянками на сапбордах та елегантними вечірками на заході сонця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Журналіст Олег Єльцов розповідав, як Джаред Кушнер і його дружина Іванка вирішують головні питання в США.

Невістка Трампа Ванесса публічно заявила про новий роман.

Крім того, Дональд Трамп відвідав "Супербоул-2025" з донькою та сином.