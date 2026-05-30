Известный украинский комик женился: кто его избранница (фото)
Популярный украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко официально женился. Радостной вестью об изменении семейного статуса сообщают в социальных сетях.
На фотографии в Telegram-канале "Instaмания" влюбленные позируют под романтическим летним дождем, демонстрируя кольца на безымянных пальцах в весьма нестандартном и дерзком жесте. Несмотря на дождливую погоду, новоиспеченные супруги выглядят невероятно счастливыми и искренне улыбаются.
Валик Михиенко женился на Анастасии
Для особого дня невеста выбрала роскошное белое платье с полупрозрачным корсетом, украшенным изящным кружевом, а ее образ дополняли пышная фата и лаконичные украшения.
Валик Михиенко, известный своим свободным стилем, отдал предпочтение современному белоснежному костюму свободного кроя поверх базовой белой футболки. Отдельным элементом образа комика, который не остался незамеченным, стал его фирменный пирсинг-септум в носу.
История любви
Пара находится в отношениях более двух лет. В начале января Валентин сделал любимой Анастасии романтическое предложение во время зимнего отдыха в Карпатах. Познакомились влюбленные в кальянной.
