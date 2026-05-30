Известный украинский комик женился: кто его избранница (фото)

Популярный украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко официально женился. Радостной вестью об изменении семейного статуса сообщают в социальных сетях.

На фотографии в Telegram-канале "Instaмания" влюбленные позируют под романтическим летним дождем, демонстрируя кольца на безымянных пальцах в весьма нестандартном и дерзком жесте. Несмотря на дождливую погоду, новоиспеченные супруги выглядят невероятно счастливыми и искренне улыбаются.

Валик Михиенко женился на Анастасии

Для особого дня невеста выбрала роскошное белое платье с полупрозрачным корсетом, украшенным изящным кружевом, а ее образ дополняли пышная фата и лаконичные украшения.

Валик Михиенко женился на Анастасии, с которой встречался 2 года Фото: Telegram

Валик Михиенко, известный своим свободным стилем, отдал предпочтение современному белоснежному костюму свободного кроя поверх базовой белой футболки. Отдельным элементом образа комика, который не остался незамеченным, стал его фирменный пирсинг-септум в носу.

Відео дня

История любви

Пара находится в отношениях более двух лет. В начале января Валентин сделал любимой Анастасии романтическое предложение во время зимнего отдыха в Карпатах. Познакомились влюбленные в кальянной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

24-летний певец Drevo (Максим Деревянчук) официально женился на своей избраннице Яне Рудник. О радостном событии новоиспеченные супруги объявили 29 мая.

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина оказались в центре скандала в соцсетях после публикации кадров со своей новой свадебной фотосессии.

Кроме того, Леся Никитюк заговорила о свадьбе с младшим на 8 лет воином Дмитрием Бабчуком.