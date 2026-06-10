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Українська зірка Голлівуду Мазепа вперше вийшла заміж (фото)

Марина Мазепа вийшла заміж
Марина Мазепа | Фото: Instagram

29-річна українська акторка, модель та хореографка Марина Мазепа, відома в Голлівуді, поділилася радісною новиною: вона уперше вийшла заміж.

Голлівудська зірка родом з Конотопа сказала "так" своєму коханню під час романтичної церемонії на морському узбережжі. Святковими кадрами з весілля українка вже поділилася в Instagram.

Марина Мазепа вийшла заміж

Для церемонії танцівниця обрала сукню з глибоким декольте і корсетом, прикрашеним декором у вигляді колосків. Образ Марини доповнили довгий шлейф та букет. Тим часом чоловік Мазепи, який поки здебільшого залишається за кадром, був у стильному костюмі пастельно-рожевого відтінку.

У декорі на весіллі загалом простежувалися українські мотиви: наприклад, книжечки з клятвами прикрашав вишитий орнамент.

Марина Мазепа вийшла заміж
Марина Мазепа вийшла заміж
Фото: Instagram

Для першого танцю уродженка Конотопа вбралася в шовкові штани та боді, а сам виступ був босоніж. Згодом наречена ще кілька разів змінювала святкові образи.

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Зокрема, Марина доповнила один з образів весільним білим вінком, а під час обміну обітницями закохані використали символічні прикраси у формі тризубів.

Марина Мазепа вийшла заміж
Марина Мазепа вийшла заміж
Фото: Instagram

Марина досі звикає до нового статусу.

"Мрія маленької дівчинки та свідомий вибір дорослої жінки. Цей момент нарешті настав. Тепер я дружина. І, чесно кажучи, досі не можу повірити, що маю щастя називати його своїм чоловіком", — написала українка.

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На весіллі були українські елементи
Фото: Instagram

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