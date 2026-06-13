"Это действительно она?": выступление Шакиры на открытии ЧМ-2026 породило теорию заговора о ее двойнике

Выступление 49-летней колумбийской певицы Шакиры на церемонии открытия Чемпионата мира-2026 на стадионе "Ацтека" в Мехико вызвало бурные споры в сети.

Поклонники оценили фигуру, прическу и солнцезащитные очки певицы и пришли к выводу, что на арене выступала не настоящая Шакира, а её дублерша. Об этом пишет Daily Mail.

Зрители, наблюдая за феерическим представлением на стадионе, предположили, что звезда пела или, по крайней мере, двигала губами, исполняя песню "Dai Dai" вместе со звездой афробита Берной Боем. Однако основное внимание пользователей было сосредоточено не на исполнении.

Весь вечер глаза этой звезды мирового масштаба были скрыты за солнцезащитными очками, что и вызвало множество подозрений у людей.

Шакира во время церемонии открытия ЧМ-2026 постоянно была в солнцезащитных очках Фото: fifa.com

"Что случилось с Шакирой? Она выглядела совсем другим человеком (по сравнению с тем, как) несколько недель назад в Рио-де-Жанейро. Это дублерша?", — написал в соцсетях один из комментаторов.

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Еще один поклонник певицы сказал, что у него есть сразу три теории относительно "подозрительной" Шакиры.

"Здесь есть три варианта. Во-первых, это была не Шакира, а дублерша; во-вторых, Шакира сделала пластическую операцию, и поэтому такое изменение; в-третьих, она была слишком накрашена, она выглядела как печенье, посыпанное сахарной пудрой", — отметил он.

Однако поклонники разделились на два лагеря. Другие обратили внимание на шрам на её лбу и считают это неопровержимым доказательством того, что на арене выступала именно Шакира.

Люди также заметили, что певица выглядит выше, чем на своих предыдущих выступлениях. Однако скептики отвергли это и предположили, что Шакира просто надела кроссовки на высокой подошве.

Несмотря на все теории заговора в сети, звезда ярко зажгла на сцене вместе с Burna Boy, J Balvin и другими артистами. Само её выступление стало одним из самых обсуждаемых событий в мире спорта в этом году.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

ЧМ-2026 начался со скандалов: в США не показали выступление Шакиры, а на втором матче практически не было зрителей;

в мае Шакира представила гимн ЧМ-2026: роялти за песню должны были пойти на благотворительность.

Также ранее "Фокус" рассказывал, как изменилась Шакира за последние годы.