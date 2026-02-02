Шакире — 49. Как изменилась внешность певицы и что известно о ее личном (фото)

Колумбийская певица, музыкант, автор песен и танцовщица с ливанскими корнями Шакира родилась 2 февраля 1977 года. Сегодня ей исполняется 49 лет.

Фокус по этому случаю вспоминает, как артистка менялась с годами и что известно о ее личной жизни.

Кто такая Шакира

Самая успешная латиноамериканская артистка достигла успеха уже в начале 2000-х как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. "Шакира" в переводе с арабского означает "благодарная", а на хинди — "богиня света".

Девушка родилась в семье Уильяма Мебарака и Нидии дель Кармен. Отец — ливанец, а мать — колумбийка. Детство Шакиры прошло в родном городе Барранкилья, в апартаментах Эль Лемонсито, среди книг и зажигательных латиноамериканских ритмов.

С 1990 года, когда артистка уже начала карьеру, она продала 50 миллионов альбомов. Из 262 номинаций Шакира выиграла 204 награды, среди которых две "Грэмми" и семь "Латиноамериканских Грэмми".

Интересно, что в начале карьеры она была брюнеткой, а уже потом перекрасилась в блондинку.

Шакира в 90-х Фото: Из открытых источников

Шакира в 2003 году Фото: Википедия

Шакира в 2006 году Фото: Википедия

Шакира в 2011 году Фото: Википедия

Интересные факты о Шакире

Иногда она выступает на сцене босиком и везде, кроме важных встреч, тоже появляется босиком.

Шакира — первый ребенок матери и 8-й ребенок отца.

В декабре 2023 года в родном городе артистки Барранкилья открыли монумент высотой 6,5 метров посвященный певице. Статую создал местный художник Ино Маркес, воссоздав образ из клипа Hips Don't Lie 2005 года.

Шакира в 2023 году Фото: Instagram

Интересно, что знаменитость также снялась в колумбийском телесериале 1994 года "Оаза" в роли Луисы-Марии.

А 8 октября 2011 года Шакира даже выступала в Украине во время открытия НСК "Олимпийского" после реконструкции.

Шакира в 2026 году Фото: Instagram

Личная жизнь

Шакира и испанский футболист Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы Waka Waka (This Time for Africa). Они обнародовали свои отношения в мае 2011 года и стали родителями сына Милана в 2013 году и Саши в 2015 году.

Впрочем, певица объявила, что разошлась с бывшей звездой "Барселоны" в июне 2022 года на фоне слухов о его измене после 11 лет совместной жизни. После разрыва и даже во время отношений Пике закрутил роман с Кларой Чиа Марти.

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Шакира, которая тяжело пережила разрыв, впоследствии говорила: "Я отвечаю за этих двух детей, этих двух младенцев, которые так сильно зависят от меня, и я мать-одиночка, у меня нет ни мужа, ни домохозяйки, чтобы помочь мне с чем-то".

Шакира с сыновьями Фото: Instagram

