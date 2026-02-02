Шакире — 49. Как изменилась внешность певицы и что известно о ее личном (фото)
Колумбийская певица, музыкант, автор песен и танцовщица с ливанскими корнями Шакира родилась 2 февраля 1977 года. Сегодня ей исполняется 49 лет.
Фокус по этому случаю вспоминает, как артистка менялась с годами и что известно о ее личной жизни.
Кто такая Шакира
Самая успешная латиноамериканская артистка достигла успеха уже в начале 2000-х как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. "Шакира" в переводе с арабского означает "благодарная", а на хинди — "богиня света".
Девушка родилась в семье Уильяма Мебарака и Нидии дель Кармен. Отец — ливанец, а мать — колумбийка. Детство Шакиры прошло в родном городе Барранкилья, в апартаментах Эль Лемонсито, среди книг и зажигательных латиноамериканских ритмов.
С 1990 года, когда артистка уже начала карьеру, она продала 50 миллионов альбомов. Из 262 номинаций Шакира выиграла 204 награды, среди которых две "Грэмми" и семь "Латиноамериканских Грэмми".
Интересно, что в начале карьеры она была брюнеткой, а уже потом перекрасилась в блондинку.
Интересные факты о Шакире
- Иногда она выступает на сцене босиком и везде, кроме важных встреч, тоже появляется босиком.
- Шакира — первый ребенок матери и 8-й ребенок отца.
- В декабре 2023 года в родном городе артистки Барранкилья открыли монумент высотой 6,5 метров посвященный певице. Статую создал местный художник Ино Маркес, воссоздав образ из клипа Hips Don't Lie 2005 года.
Интересно, что знаменитость также снялась в колумбийском телесериале 1994 года "Оаза" в роли Луисы-Марии.
А 8 октября 2011 года Шакира даже выступала в Украине во время открытия НСК "Олимпийского" после реконструкции.
Личная жизнь
Шакира и испанский футболист Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы Waka Waka (This Time for Africa). Они обнародовали свои отношения в мае 2011 года и стали родителями сына Милана в 2013 году и Саши в 2015 году.
Впрочем, певица объявила, что разошлась с бывшей звездой "Барселоны" в июне 2022 года на фоне слухов о его измене после 11 лет совместной жизни. После разрыва и даже во время отношений Пике закрутил роман с Кларой Чиа Марти.
Шакира, которая тяжело пережила разрыв, впоследствии говорила: "Я отвечаю за этих двух детей, этих двух младенцев, которые так сильно зависят от меня, и я мать-одиночка, у меня нет ни мужа, ни домохозяйки, чтобы помочь мне с чем-то".
