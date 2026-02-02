Шакірі — 49. Як змінилася зовнішність співачки та що відомо про її особисте (фото)

Колумбійська співачка, музикантка, авторка пісень і танцюристка з ліванським корінням Шакіра народилася 2 лютого 1977 року. Сьогодні їй виповнюється 49 років.

Фокус з цієї нагоди пригадує, як артистка змінювалася з роками та що відомо про її особисте життя.

Хто така Шакіра

Найуспішніша латиноамериканська артистка досягла успіху вже на початку 2000-х як на іспанськомовному, так і на англійськомовному музичних ринках. "Шакіра" в перекладі з арабської означає "вдячна", а на хінді — "богиня світла".

Дівчина народилася в сім'ї Вільяма Мебарака та Нідії дель Кармен. Батько — ліванець, а мати — колумбійка. Дитинство Шакіри пройшло в рідному місті Барранкілья, в апартаментах Ель Лемонсіто, серед книг і запальних латиноамериканських ритмів.

З 1990 року, коли артистка вже почала кар'єру, вона продала 50 мільйонів альбомів. Із 262 номінацій Шакіра виграла 204 нагороди, серед яких два "Ґреммі" та сім "Латиноамериканських Ґреммі".

Цікаво, що на початку карʼєри вона була брюнеткою, а вже згодом перефарбувалася в білявку.

Шакіра в 90-х Фото: З відкритих джерел

Шакіра у 2003 році Фото: Вікіпедія

Шакіра у 2006 році Фото: Вікіпедія

Шакіра у 2011 році Фото: Вікіпедія

Цікаві факти про Шакіру

Іноді вона виступає на сцені босоніж і скрізь, крім важливих зустрічей, теж з'являється босоніж.

Шакіра — перша дитина матері і 8-а дитина батька.

У грудні 2023 року в рідному місті артистки Барранкілья відкрили монумент заввишки 6,5 метрів присвячений співачці. Статую створив місцевий митець Іно Маркес, відтворивги образ з кліпу Hips Don't Lie 2005 року.

Шакіра у 2023 році Фото: Instagram

Цікаво, що знаменитість також знялася в колумбійському телесеріалі 1994 року "Оаза" в ролі Луїси-Марії.

А 8 жовтня 2011 Шакіра навіть виступала в Україні під час відкриття НСК "Олімпійського" після реконструкції.

Шакіра у 2026 році Фото: Instagram

Особисте життя

Шакіра та іспанський футболіст Жерар Піке познайомилися у 2010 році на зйомках кліпу співачки Waka Waka (This Time for Africa). Вони оприлюднили свої стосунки в травні 2011 року і стали батьками сина Мілана у 2013 році і Саші у 2015 році.

Втім, співачка оголосила, що розійшлася з колишньою зіркою "Барселони" у червні 2022 року на тлі чуток про його зраду після 11 років спільного життя. Після розриву та навіть під час стосунків Піке закрутив роман з Кларою Чіа Марті.

Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Шакіра, яка важко пережила розрив, згодом казала: "Я відповідаю за цих двох дітей, цих двох немовлят, які так сильно залежать від мене, і я мати-одиначка, у мене немає ні чоловіка, ні домогосподарки, щоб допомогти мені з чимось".

Шакіра із синами Фото: Instagram

