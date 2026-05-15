Шакира представила гимн Чемпионата мира-2026: роялти за песню направят на благотворительность

Колумбийская певица Шакира вместе с нигерийским певцом Burna Boy выпустили песню "Dai Dai". Она станет официальным гимном Чемпионата мира по футболу, который начнется менее чем через месяц.

Еще в начале мая Шакира выпускала небольшой тизер, показав минуту новой песни. О выходе песни сообщила FIFA.

"Трек, доступный сейчас на всех основных стриминговых платформах, воплощает энергию, страсть и глобальный дух, которые будут определять лучшее шоу на земле", — отметили в заявлении.

FIFA сообщила, что роялти за песню пойдут на поддержку Глобального фонда гражданского образования ФИФА. Также Sony Music удвоит первые собранные 250 000 долларов США путем пожертвования.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

