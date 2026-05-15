Шакіра презентувала гімн Чемпіонату світу-2026: роялті за пісню спрямують на благодійність

Колумбійська співачка Шакіра разом з нігерійським співаком Burna Boy випустили пісню "Dai Dai". Вона стане офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться менш як за місяць.

Ще на початку травня Шакіра випускала невеликий тизер, показавши хвилину нової пісні. Про вихід пісні повідомила FIFA.

"Трек, доступний зараз на всіх основних стрімінгових платформах , втілює енергію, пристрасть та глобальний дух, які визначатимуть найкраще шоу на землі", — зазначили в заяві.

FIFA повідомила, що роялті за пісню підуть на підтримку Глобального фонду громадянської освіти ФІФА. Також Sony Music подвоїть перші зібрані 250 000 доларів США шляхом пожертвування.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.