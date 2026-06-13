"Це справді вона?": виступ Шакіри на відкритті ЧС-2026 породив теорію змови про її двійника

Виступ 49-річної колумбійської співачки Шакіри на церемонії відкритті Чемпіонату світу-2026 на стадіоні "Ацтека" у Мехіко породив бурхливі суперечки у мережі.

Фанати оцінили фігуру, зачіску та сонцезахисні окуляри співачки і дійшли до думки, що на арені виступала не справжня Шакіра, а її дублерка. Про це пише Daily Mail.

Люди, спостерігаючи за феєричним дійством на стадіоні, припустили, що зірка співала або принаймні рухала губами, виконуючи пісню Dai Dai разом із зіркою афробіту Берною Боєм. Проте головне зауваження користувачів стосувалося не виконання.

Увесь вечір очі зірки світового масштабу були приховані за сонцезахисними окулярами, що й викликало безліч підозр у людей.

Шакіра під час відкриття ЧС-2026 постійно була у сонцезахисних окулярах Фото: fifa.com

"Що сталося з Шакірою? Вона виглядала зовсім іншою людиною (порівняно з тим, як) кілька тижнів тому в Ріо-де-Жанейро. Це дублерка?", — написав у соцмережах один із коментаторів.

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Ще один прихильник співачки сказав, що має одразу три теорії щодо "підозрілої" Шакіри.

"Тут є три варіанти. По-перше, це була не Шакіра, а дублерка; по-друге, Шакіра зробила пластичну операцію, і тому така зміна; по-третє, вона була занадто нафарбована, вона виглядала як печиво, посипане цукровою пудрою", — зазначив він.

Однак прихильники розділилися на два табори. Інші люди звернули увагу на шрам на її лобі і вважають це неспростовним доказом того, що на арені виступала саме Шакіра.

Люди також зауважили, що співачка виглядає вищою, ніж була на своїх попередніх виступах. Однак скептики відкинули це і припустили, що Шакіра просто взула кросівки на високій підошві.

Попри всі теорії змови у мережі, зірка яскраво запалила сцену разом з виконавцями Burna Boy, J Balvin та іншими артистами. Сам її виступ став однією з найобговорюваніших подій спорту у цьому році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

ЧС-2026 розпочався зі скандалів: у США не показали виступ Шакіри, а на другому матчі практично не було глядачів;

у травні Шакіра презентувала гімн ЧС-2026: роялті за пісню мали спрямувати на благодійність.

Також раніше Фокус розповідав, як змінилася Шакіра за останні роки.