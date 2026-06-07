"Выглядят влюбленными": Брэда Питта и его вдвое младшую девушку заметили на Ролан Гаррос-2026 (фото)
62-летний Брэд Питт и его 33-летняя девушка Инес де Рамон показались во время финала престижного теннисного турнира Ролан Гаррос в Париже.
Камеры зафиксировали, как они увлеченно наблюдали за тем, как польская теннисистка Майя Хвалиньская соревнуется с россиянкой Мирой Андреевой. Об этом пишет Daily Mail.
Актер и его избранница сразу привлекли внимание медиа. Питт отрастил бородку, надел огромные солнцезащитные очки и уложил пышные волосы, тогда как Инес рядом выглядела умопомрачительно в кремовом платье и зеленой кожаной куртке. Во время соревнований Брэд сидел на краешке своего кресла: оба наблюдали за действом "затаив дыхание", утверждают очевидцы.
Daily Mail отметило, что Питт вместе со своей избранницей "выглядели влюбленными" во время спортивного действа. Пара держалась друг за друга во время возникновения напряженных моментов в игре.
Инсайдеры утверждают, что сам актер является большим поклонником тенниса. Поэтому посетила звездная пара на соревнования в Париже не просто так.
Что известно о новой избраннице Брэда Питта
Брэд и его новая девушка Инес встречаются еще с 2022 года, и сейчас актер сосредоточился на будущем, оставив свои предыдущие отношения в прошлом. Инсайдеры утверждают, что сейчас голливудская звезда "счастлив" и искренне влюблен в вдвое младшую девушку.
По некоторым слухам, пара даже намерена пожениться. Однако официально они о таких намерениях не заявляли.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Брэда Питта и его вдвое младшую возлюбленную заметили после концерта Red Hot Chili Peppers в Париже;
- Дженнифер Энистон внезапно заговорила о своем бывшем Брэде Питте.
Также 17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта изменился до неузнаваемости.