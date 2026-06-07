"Выглядят влюбленными": Брэда Питта и его вдвое младшую девушку заметили на Ролан Гаррос-2026 (фото)

62-летний Брэд Питт и его 33-летняя девушка Инес де Рамон показались во время финала престижного теннисного турнира Ролан Гаррос в Париже.

Камеры зафиксировали, как они увлеченно наблюдали за тем, как польская теннисистка Майя Хвалиньская соревнуется с россиянкой Мирой Андреевой. Об этом пишет Daily Mail.

Актер и его избранница сразу привлекли внимание медиа. Питт отрастил бородку, надел огромные солнцезащитные очки и уложил пышные волосы, тогда как Инес рядом выглядела умопомрачительно в кремовом платье и зеленой кожаной куртке. Во время соревнований Брэд сидел на краешке своего кресла: оба наблюдали за действом "затаив дыхание", утверждают очевидцы.

Брэд Питт вместе с Инес де Рамон во время теннисных соревнований в Париже Фото: Backgrid

Daily Mail отметило, что Питт вместе со своей избранницей "выглядели влюбленными" во время спортивного действа. Пара держалась друг за друга во время возникновения напряженных моментов в игре.

Відео дня

Инсайдеры утверждают, что сам актер является большим поклонником тенниса. Поэтому посетила звездная пара на соревнования в Париже не просто так.

Что известно о новой избраннице Брэда Питта

Брэд и его новая девушка Инес встречаются еще с 2022 года, и сейчас актер сосредоточился на будущем, оставив свои предыдущие отношения в прошлом. Инсайдеры утверждают, что сейчас голливудская звезда "счастлив" и искренне влюблен в вдвое младшую девушку.

По некоторым слухам, пара даже намерена пожениться. Однако официально они о таких намерениях не заявляли.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также 17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта изменился до неузнаваемости.