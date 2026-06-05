Дженнифер Энистон неожиданно заговорила о своем бывшем Брэде Питте

Дженнифер Энистон, встретившись со своей давней подругой и коллегой по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу для проекта "Актеры об актерах", рассказала о своем бывшем Брэде Питте.

Звезды, которые снимались вместе в легендарном сериале почти десять лет, вспомнили некоторые из лучших моментов, пережитых в культовом ситкоме с 1994 по 2004 год. Об этом пишет Hello Magazine.

Дженнифер Энистон о Брэде Питте

57-летняя актриса, которая играла Рэйчел Грин вместе с 62-летней Лизой в роли Фиби Буффе, вспомнила список голливудских звезд, которые появлялись в качестве гостей в течение десяти лет его существования.

"Вам понравились эпизоды, посвященные Дню благодарения?" — спросила Дженнифер.

Ее коллега согласилась, особо отметив одну приглашенную звезду.

"Да. Это были замечательные эпизоды, посвященные Дню благодарения. Когда был Брэд, это было очень весело", — сказала актриса, имея в виду появление Питта в восьмом сезоне сериала.

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Среди приглашенных звезд были Брэд Питт, Брюс Уиллис, Джулия Робертс и Изабелла Росселлини. Брэд появился в эпизодической роли Уилла Колберта, бывшего школьного друга Моники и Росса, который ненавидел Рэйчел.

Брэд Питт в "Друзьях" Фото: Скриншот

История Питта и Энистон

Пара, которую впервые сфотографировали вместе в 1998 году, поженилась на пышной церемонии в Малибу в 2000 году и быстро стала одной из самых красивых пар Голливуда, прежде чем рассталась в 2005 году.

После этого начался роман Брэда с Анджелиной Джоли позже в том же году, они впервые встретились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

Однако Брэд и Дженнифер поддерживают теплую дружбу с тех пор, а Питт присутствовал на звездной вечеринке по случаю 50-летия бывшей в 2019 году.

Энистон и Питт поддерживают хорошие отношения Фото: Скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт и его 33-летняя девушка Инес де Рамон прогулялись в Париже, наслаждаясь музыкой и вкусной едой.

Дженнифер Энистон официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

Кроме того, Анджелина Джоли одержала крупную юридическую победу над бывшим в их длительном деле по "Шато Мираваль".