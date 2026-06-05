Дженніфер Еністон несподівано заговорила про свого колишнього Бреда Пітта
Дженніфер Еністон, зустрівшись зі своєю давньою подругою та колегою по серіалу "Друзі" Лізою Кудроу для проєкту "Актори про акторів", розповіла про свого колишнього Бреда Пітта.
Зірки, які знімалися разом у легендарному серіалі майже десять років, згадали деякі з найкращих моментів, пережитих у культовому ситкомі з 1994 по 2004 рік. Про це пише Hello Magazine.
Дженніфер Еністон про Бреда Пітта
57-річна акторка, яка грала Рейчел Грін разом із 62-річною Лізою у ролі Фібі Буффе, згадала список голлівудських зірок, які з'являлися як гості протягом десяти років його існування.
"Вам сподобалися епізоди, присвячені Дню подяки?" — запитала Дженніфер.
Її колега погодилася, особливо відзначивши одну запрошену зірку.
"Так. Це були чудові епізоди, присвячені Дню подяки. Коли був Бред, це було дуже весело", — сказала акторка, маючи на увазі появу Пітта у восьмому сезоні серіалу.
Серед запрошених зірок були Бред Пітт, Брюс Вілліс, Джулія Робертс та Ізабелла Росселліні. Бред з'явився в епізодичній ролі Вілла Колберта, колишнього шкільного друга Моніки та Росса, який ненавидів Рейчел.
Історія Пітта та Еністон
Пара, яку вперше сфотографували разом у 1998 році, одружилася на пишній церемонії в Малібу у 2000 році та швидко стала однією з найкрасивіших пар Голлівуду, перш ніж розлучилася у 2005 році.
Після цього почався роман Бреда з Анджеліною Джолі пізніше того ж року, вони вперше зустрілися під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт".
Однак Бред і Дженніфер підтримують теплу дружбу з тих пір, а Пітт був присутній на зірковій вечірці з нагоди 50-річчя колишньої у 2019 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Бред Пітт та його 33-річна дівчина Інес де Рамон прогулялися в Парижі, насолоджуючись музикою та смачною їжею.
- Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.
Крім того, Анджеліна Джолі здобула велику юридичну перемогу над колишнім у їхній тривалій справі щодо "Шато Міраваль".