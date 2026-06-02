Бреда Пітта та його вдвічі молодшу кохану зняли на вулиці в Парижі (фото)

62-річний голлівудський актор Бред Пітт та його 33-річна дівчина Інес де Рамон прогулялися в Парижі, насолоджуючись музикою та смачною їжею.

Їх помітили у Гран-Пале після відвідування концерту Red Hot Chili Peppers. А кадрами прямо зі столиці Франції ділиться Whoo Psee.

Пітт на побаченні з коханою

Інес обрала мереживну блузку з рюшами в романтичному настрої, поєднану з верблюжими штанами-кльош та туфлями з відкритими носками. Актор продемонстрував світло-блакитну сорочку, бордові штани та лофери.

Цього разу пара також зустрілася з Девідом Фінчером, режисером, який зняв Бреда Пітта у фільмах "Сім" та "Бійцівський клуб" і який збирається повернутися до роботи з ним над продовженням фільму "Одного разу в… Голлівуді" під назвою "Пригоди Кліффа Бута".

Потім вечір продовжився до пізньої ночі.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Instagram @whoopsee.it

Жінки Бреда Пітта

Зірка фільму "Сім", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі твердо зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року.

Інсайдери кажуть, що актор почувається "щасливим" від того, що Інес поруч з ним. За чутками, пара планує одружитися, але не поспішає цього робити.

Ще раніше Бред був одружений із зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

