62-річний Бред Пітт показав майбутню дружину, молодшу на майже 30 років (фото)

62-річний американський актор Бред Пітт разом зі своєю 33-річною ​​дівчиною Інес де Рамон зʼявився на світовій прем'єрі Mercedes-AMG у Лос-Анджелесі.

Зіркова пара трималася за руки, обіймалася та позувала перед фотографами на червоній доріжці. Про це пише Entertainment Now.

Колишній Анджеліни Джолі був у костюмі відтінку мокко, світлій сорочці та прозорих окулярах. Тим часом Інес підкреслила фігуру червоною сукнею без бретелей і босоніжками в тон. Вона розпустила темне волосся та зробила легкий вечірній макіяж.

Зірка фільму "Троя", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі твердо зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року.

Інсайдери кажуть, що Пітт почувається "щасливим" від того, що Інес поруч з ним: "У Бреда та Інес все добре у їхніх стосунках. Бред радий, що вона поруч, і зосереджений на майбутньому".

Інсайдер додав: "Він намагається не дозволяти жодним турботам чи проблемам з минулого порушувати його та цінує, наскільки він виріс як особистість, і хоче продовжувати це робити".

За чутками, пара планує одружитися, але не поспішає цього робити.

