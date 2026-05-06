Бред Пітт зазнав поразки в суді проти Анджеліни Джолі: суддя не дозволив зробити це актору

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі здобула велику юридичну перемогу над Бредом Піттом у їхній тривалій справі щодо "Шато Міраваль".

Напередодні суддя Верховного суду Лос-Анджелеса вирішив, що 62-річний Пітт не може змусити 50-річну Джолі передати набір приватних електронних листів, пов'язаних з продажем її частки у французькій виноробні, погодившись з акторкою, що ці повідомлення захищені, згідно із судовими документами, отриманими виданням Page Six.

Джолі здобула перемогу над Піттом

Суддя відхилив клопотання Бреда, постановивши, що він "не виконав свого обов'язку" скасувати її твердження про те, що вони захищені. Клопотання було "відхилено без упередження", що означає, що Пітт може знову порушити це питання пізніше.

Пол Мерфі, адвокат Джолі у цій справі, поділився у своїй заяві: "Це важлива перемога для пані Джолі. Рішення показує, що пан Пітт був повністю поза межами дозволеного, коли шукав доступу до явно конфіденційних документів".

"Пам’ятайте, спочатку він вимагав 126 привілейованих документів, але потім відмовився від 22, і тепер пан Пітт не отримує нічого, нуль. Це частина схеми вимоги пана Пітта контролювати все, що стосується Анджеліни, включаючи контроль над її спілкуванням з власними адвокатами. Ми надзвичайно раді, що і Апеляційний суд, і суд першої інстанції зрештою поклали цьому край", — каже Мерфі.

Джерело ексклюзивно повідомило Page Six: "Примітно, як Джолі приховала так багато документів як привілейовані. Ці електронні листи – лише деякі з доказів у справі".

Це рішення знаменує собою черговий поворот у тривалих спробах зірки "Формули-1" отримати доступ до певних комунікацій, пов’язаних з продажем Джолі у 2021 році, включаючи листування з її бізнес-командою, які, як він стверджував, не захищені адвокатською таємницею.

Шато Міраваль Фото: Instagram

Суди між Джолі та Піттом

Пітт і Джолі втягнуті в суперечку щодо їхньої спільної власності Chateau Miraval у Франції, яку вони спільно придбали у 2008 році. Зірка "Формули-1" подав до суду на свою колишню дружину за продаж її половини без його згоди за 67 мільйонів доларів у 2021 році.

Енджі передала свою частку російському бізнесмену Юрію Шефлеру, що розлютило Бреда, який стверджує, що між ними була угода, за якою жоден з них не продаватиме свою частку виноробні, якщо інший не схвалить це.

