Брэд Питт потерпел поражение в суде против Анджелины Джоли: судья не позволил сделать это актеру

Голливудская актриса Анджелина Джоли одержала крупную юридическую победу над Брэдом Питтом в их длительном деле по "Шато Мираваль".

Накануне судья Верховного суда Лос-Анджелеса решил, что 62-летний Питт не может заставить 50-летнюю Джоли передать набор частных электронных писем, связанных с продажей ее доли во французской винодельне, согласившись с актрисой, что эти сообщения защищены, согласно судебным документам, полученным изданием Page Six.

Джоли одержала победу над Питтом

Судья отклонил ходатайство Брэда, постановив, что он "не выполнил своего долга" отменить ее утверждение о том, что они защищены. Ходатайство было "отклонено без предубеждения", что означает, что Питт может снова поднять этот вопрос позже.

Пол Мерфи, адвокат Джоли по этому делу, поделился в своем заявлении: "Это важная победа для госпожи Джоли. Решение показывает, что господин Питт был полностью за пределами дозволенного, когда искал доступа к явно конфиденциальным документам".

"Помните, сначала он требовал 126 привилегированных документов, но затем отказался от 22, и теперь г-н Питт не получает ничего, ноль. Это часть схемы требования г-на Питта контролировать все, что касается Анджелины, включая контроль над ее общением с собственными адвокатами. Мы чрезвычайно рады, что и Апелляционный суд, и суд первой инстанции в конце концов положили этому конец", — говорит Мерфи.

Источник эксклюзивно сообщил Page Six: "Примечательно, как Джоли скрыла так много документов как привилегированные. Эти электронные письма — лишь некоторые из доказательств по делу".

Это решение знаменует собой очередной поворот в длительных попытках звезды "Формулы-1" получить доступ к определенным коммуникациям, связанным с продажей Джоли в 2021 году, включая переписку с ее бизнес-командой, которые, как он утверждал, не защищены адвокатской тайной.

Шато Мираваль Фото: Instagram

Суды между Джоли и Питтом

Питт и Джоли втянуты в спор относительно их совместной собственности Chateau Miraval во Франции, которую они совместно приобрели в 2008 году. Звезда "Формулы-1" подал в суд на свою бывшую жену за продажу ее половины без его согласия за 67 миллионов долларов в 2021 году.

Энджи передала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, что разозлило Брэда, который утверждает, что между ними было соглашение, по которому ни один из них не будет продавать свою долю винодельни, если другой не одобрит это.

