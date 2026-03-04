Джоли ни с кем не встречается после развода с Питтом: в чем причина

Инсайдер раскрыл правду о личной жизни американской актрисы и многодетной мамы Анджелины Джоли после скандального развода с Брэдом Питтом.

Издание People передает слова источника, близкого к семье звезды Голливуда, и раскрыло что у Джоли на самом деле не было романов после развода с актером.

Джоли не имела отношений после развода

"Последние несколько лет Энджи была чрезвычайно занятой и сосредоточенной. Свидания не были для нее важными. У нее не было парня", — говорит инсайдер.

Это время Джоли была сосредоточена на карьере и материнстве.

"Она была практически матерью-одиночкой после развода, поэтому именно на этом была сосредоточена большая часть ее внимания. Она любит быть мамой и всегда хочет убедиться, что все счастливы. Кажется, у нее все прекрасно", — добавил источник.

Відео дня

Более того, сообщается, что знаменитость планирует вместе с сыновьями и дочерьми покинуть Лос-Анджелес и перебраться за границу, как только самым младшим, Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет.

Брэд Питт Фото: Instagram

Брэд Питт и Анджелина Джоли: громкий развод

Джоли и Питт фактически развелись еще в 2019 году, однако долгие годы после этого продолжались судебные процессы за опеку над детьми и совместный бизнес, а именно имение-винодельню во Франции.

"Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина истощена, но она чувствует облегчение, что эта часть закончилась", — сказал в конце 2024 года ее адвокат Джеймс Саймон СМИ, когда в очередной раз был урегулирован их развод.

У бывших есть шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические наследники. Впрочем, ни один из детей не общается с отцом, а некоторые из них даже решили отказаться от его фамилии.

Шайло Джоли Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, Мэддокс, вычеркнул "Питт" из своей подписи.

Актриса публично привела ужасную статистику потерь Украины из-за действий россиян.

Кроме того, Питт получил подарок на день рождения, когда судья в Лос-Анджелесе стал на его сторону, позволив актеру одержать важную юридическую победу над Джоли.