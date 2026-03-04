Джолі ні з ким не зустрічається після розлучення з Піттом: у чому причина
Інсайдер розкрив правду про особисте життя американської акторки та багатодітної мами Анджеліни Джолі після скандального розлучення з Бредом Піттом.
Видання People передає слова джерела, близького до родини зірки Голлівуду, та розкрило що в Джолі насправді не було романів після розлучення з актором.
Джолі не мала стосунків після розлучення
"Останні кілька років Енджі була надзвичайно зайнятою та зосередженою. Побачення не були для неї важливими. У неї не було хлопця", — каже інсайдер.
Цей час Джолі була зосереджена на кар’єрі та материнстві.
"Вона була практично матір'ю-одиначкою після розлучення, тому саме на цьому була зосереджена більша частина її уваги. Вона любить бути мамою і завжди хоче переконатися, що всі щасливі. Здається, у неї все чудово", — додало джерело.
Ба більше, повідомляється, що знаменитість планує разом із синами та доньками покинути Лос-Анджелес і перебратися за кордон, як тільки наймолодшим, Ноксу і Вів'єн виповниться 18 років.
Бред Пітт та Анджеліна Джолі: гучне розлучення
Джолі та Пітт фактично розлучилися ще у 2019 році, проте довгі роки після цього тривали судові процеси за опіку над дітьми та спільний бізнес, а саме маєток-виноробню у Франції.
"Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона відчуває полегшення, що ця частина закінчилася", — сказав наприкінці 2024 року її адвокат Джеймс Саймон ЗМІ, коли вчергове було врегульоване їхнє розлучення.
У колишніх є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці. Втім, жоден з дітей не спілкується з батьком, а деякі з них навіть вирішили відмовитися від його прізвища.
