Син Бреда Пітта публічно відрікся від батька: актор засмучений

Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Меддокс, викреслив "Пітт" зі свого підпису в титрах нового фільму матері.

24-річний Меддокс працював асистентом режисера над новим фільмом "Кутюр", нещодавно випущеною драмою за участю його матері. Анджеліна грає роль Максін Вокер, жінки, у якої діагностували рак молочної залози. Коли картину показали у французьких кінотеатрах, ім'я Меддокса було вказано як "Меддокс Джолі" у фінальних титрах. Про це повідомляє People.

Син Бреда Пітта відрікся від нього

У 2024 році ім'я виконавчого продюсера було вказано як Меддокс Джолі-Пітт у титрах фільму "Марія", у якому Джолі зіграла грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Зірка фільму "Малефісента" має ще п'ятьох дітей від свого колишнього чоловіка: 22-річного Пакса, 21-річну Захару, 19-річну Шайло та 17-річних близнюків Вів'єн і Нокса. Останні троє — біологічні.

Меддокс — не єдиний з дітей актора, хто відмовився від його прізвища. Захара викреслила "Пітт" зі свого імені під час церемонії в навчальному закладі. Дівчина назвала себе "Захара Марлі Джолі". У 2024 році Шайло також викреслила прізвище свого батька.

Пітт засмучений

Джерело розповіло, що 62-річний Бред "усвідомлював і був засмучений" тим, що його та Джолі перша біологічна дочка, Шайло, відмовилася від прізвища батька.

"Він усвідомлює і був засмучений тим, що Шайло відмовилася від його прізвища. Він ніколи не відчував більшої радості, ніж коли вона народилася. Він завжди хотів доньку", — сказав тоді інсайдер.

"Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, нелегкі для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно", — додало джерело.

