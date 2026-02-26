"Чотири роки": Анджеліна Джолі розповіла світу про війну в Україні (відео)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі після четвертих роковин повномасштабної російсько-української війни публічно навела жахливу статистику втрат України через дії росіян.

В Instagram знаменитість, яка двічі під час великої війни відвідувала Україну, наголосила, що атаки по мирному населенню не припиняються.

Анджеліна Джолі заговорила про війну

"Ми думаємо про сім’ї, які вже понад чотири роки переживають цю жорстоку війну. Ми двоє провели час в Україні. Кадри Джайлза Дулі передають дух її народу — його тепло, мужність і стійкість, попри все. Цивільні й далі мають надто мало захисту", — зазначила акторка.

Голлівудська знаменитість та громадська діячка додала, що удари російських безпілотників не припиняються і все більше родин втрачають рідних.

Зокрема, Анджеліна Джолі навела такі цифри:

10,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги;

5,9 млн були змушені покинути свої домівки;

5 млн живуть в окупації;

десятки тисяч дітей примусово переміщені або депортовані;

понад 2500 атак на медичні заклади;

1389 лікарень пошкоджено або зруйновано.

Анджеліна Джолі нагадала світові про війну в Україні

Також вона окремо навела цифри за 2025 рік: 2248 цивільних загинули, 12 493 дістали поранення, кількість жертв серед мирного населення від вибухової зброї зросла на 26%.

Зокрема, Джолі нагадала про важку та холодну зиму з морозами до -25, яку українці переживають в постійних відключеннях світла через обстріли росіян.

Українці активно дякують зірці в коментарях за її небайдужість та активну позицію. Джолі приїжджала в Україну у 2022 році, відвідавши Львів. А наприкінці 2025 року акторка прибула в прифронтовий Херсон.

