Мобілізація водія Анджеліни Джолі: що відомо про долю українця наразі

33-річний волонтер Дмитро Пищиков, який був водієм у кортежі Анджеліни Джолі, коли та їхала до Миколаєва та Херсона, все ще перебуває в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Миколаївській області.

Його дівчина Юлія Лотицька повідомила "Суспільному", що зустрічалася і розмовляла з ним, але куди його відправлять далі, вона не знає.

"Охоронець" Анджеліни Джолі: що про нього відомо

Дмитро Пищиков, якого ЗМІ одразу назвали охоронцем голлівудської суперзірки, — тренер із бойового самбо в клубі "TIGER" у Кропивницькому, повідомляє "24 канал".

За словами голови федерації самбо Кіровоградської області та тренера Пищикова В'ячеслава Шульги, Дмитро займається бойовим самбо змалечку і є багаторазовим призером чемпіонатів України в цьому виді спорту.

Згодом Дмитро сам почав тренувати дітей і став кандидатом у майстри спорту з бойового самбо, а також працював і тренером з ММА.

Серед його вихованців уже є перші переможці. Наприклад, 12-річний Дмитро Симаченко виборов титул чемпіона з комбату дзю-дзюцу на чемпіонаті світу в Польщі торік.

Також його підопічні — призери та чемпіони чемпіонатів України з бойового самбо, комбат дзю-дзюцу та змішаних єдиноборств ММА.

Від початку повномасштабного вторгнення Дмитро займається волонтерством і збирає гроші на допомогу ЗСУ. На його сторінці в соцмережі збори, фото з прифронтових регіонів, а також кадри професійної спортивної діяльності.

Останній пост чоловік опублікував 28 жовтня з прифронтової Харківської області, а добу тому написав у сторіс, що якщо його випустять (із ТЦК), то він "може, збори буде закривати".

Дмитро Піщиков у сторіс написав, що після виходу з ТЦК сподівається швидше закривати збори Фото: Скриншот

Водій і волонтер: як Пищиков опинився в кортежі Джолі

Як Пищиков потрапив у кортеж Джолі, Шульга не знає, оскільки Дмитро не ділився з ним цим. Тренер лише каже, що останнім часом він перебував у Києві.

За словами дівчини Дмитра, йому запропонували бути в супроводі Джолі, на що він погодився.

"Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори", — розповіла Юлія журналістам "ТСН".

Брат Дмитра, Євген Пищиков, уточнив, що його родич був не охоронцем, а водієм у кортежі.

"Він від громадської організації, він як супровід — показати, розповісти, як волонтер їхав із ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі", — сказав Євген.

Кадри, на яких Анджеліна Джолі нібито виходить із ТЦК Фото: Скрин відео

У Миколаївському обласному ТЦК і СП ситуацію з кортежем Джолі та мобілізацією водія досі ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у Сухопутних військах заявили, що чоловік таки був водієм і не мав при собі військово-облікових документів. Це з'ясували під час перевірки на блокпосту, тож українця провели до ТЦК. Перевірка засвідчила, що він — офіцер запасу, і підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має.

Анджеліна Джолі приїхала до Миколаєва та Херсона: деталі

Анджеліна Джолі неанонсовано приїхала в Україну 5 листопада. У Херсоні та Миколаєві вона в межах благодійної програми допомоги відвідала кілька медичних закладів.

Telegram-канал "Реальний Херсон" опублікував кадри, де їй вручають шеврон в одній із лікарень, які вона відвідала в обласному центрі.

Під час перебування в прифронтових регіонах акторка провела час із медичним персоналом, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя в умовах постійної присутності безпілотників, загрози обстрілу та наявності мін, через які повертатися у великі райони небезпечно.

Знаменитість прокоментувала свій приїзд, захопившись силою і мужністю українців.

Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що візит Джолі засвідчив, що "що ми не самі", і він сприятиме збільшенню допомоги та уваги до Херсона.

Нагадаємо, начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько передав актрисі та гуманітарній активістці Анджеліні Джолі пам'ятний жетон "Херсон".

Після скандалу з ТЦК мережа вибухнула мемами.