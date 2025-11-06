Мобилизация водителя Анджелины Джоли: что известно о судьбе украинца на данный момент

33-летний волонтер Дмитрий Пищиков, который был водителем в кортеже Анджелины Джоли, когда та ехала в Николаев и Херсон, все еще находится в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Николаевской области.

Его девушка Юлия Лотицкая сообщила "Суспільному", что встречалась и разговаривала с ним, но куда его отправят дальше, она не знает.

"Охранник" Анджелины Джоли: что о нем известно

Дмитрий Пищиков, которые СМИ сразу назвали охранником голливудской суперзвезды, – тренер по боевому самбо в клубе "TIGER" в Кропивницком, сообщает "24 канал".

По словам председателя федерации самбо Кировоградской области и тренера Пищикова Вячеслава Шульги, Дмитрий занимается боевым самбо с детства и является многократным призером чемпионатов Украины в этом виде спорта.

Со временем Дмитрий сам начал тренировать детей и стал кандидатом в мастера спорта по боевому самбо, а также работал и тренером по ММА.

Среди его воспитанников уже есть первые победители. Например, 12-летний Дмитрий Симаченко завоевал титул чемпиона по комбату дзю-дзюцу на чемпионате мира в Польше в прошлом году.

Также его подопечные – призеры и чемпионы чемпионатов Украины по боевому самбо, комбат дзю-дзюцу и смешанных единоборств ММА.

С начала полномасштабного вторжения Дмитрий занимается волонтерством и собирает деньги на помощь ВСУ. На его странице в соцсети сборы, фото из прифронтовых регионов, а также кадры профессиональной спортивной деятельности.

Последний пост мужчина опубликовал 28 октября из прифронтовой Харьковской области, а сутки назад написал в сторис, что если его выпустят (из ТЦК), то он "может, сборы будет закрывать".

Дмитрий Пищиков в сторис написал, что после выхода из ТЦК надеется быстрее закрывать сборы Фото: Скриншот

Водитель и волонтер: как Пищиков оказался в кортеже Джоли

Как Пищиков попал в кортеж Джоли, Шульга не знает, поскольку Дмитрий не делился с ним этим. Тренер только говорит, что в последнее время он находился в Киеве.

По словам девушки Дмитрия, ему предложили быть в сопровождении Джоли, на что он согласился.

"Он публичный человек в нашем городе. С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работает, покупает им автомобили, организовывает постоянные сборы", — рассказала Юлия журналистам "ТСН".

Брат Дмитрия, Евгений Пищиков, уточнил, что его родственник был не охранником, а водителем в кортеже.

"Он от общественной организации, он как сопровождение — показать, рассказать, как волонтер ехал с ним. Он не охранник Анджелины Джоли", — сказал Евгений.

Кадры, на которых Анджелина Джоли якобы выходит из ТЦК Фото: Скрин видео

В Николаевскм областном ТЦК и СП ситуацию с кортежем Джоли и мобилизацией водителя до сих пор никак не прокомментировали.

Напомним, в Сухопутных войсках заявили, что мужчина таки был водителем и не имел при себе военно-учетных документов. Это выяснили во время проверки на блокпосту, поэтому украинца провели в ТЦК. Проверка показала, что он — офицер запаса, и подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет.

Анджелина Джоли приехала в Николаев и Херсон: детали

Анджелина Джоли неанонсированно приехала в Украину 5 ноября. В Херсоне и Николаеве она в рамках благотворительной программы помощи посетила несколько медицинских учреждений.

Telegram-канал "Реальный Херсон" опубликовал кадры, где ей вручают шеврон в одной из больниц, которые она посетила в областном центре.

Во время нахождения в прифронтовых регионах актриса провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь в условиях постоянного присутствия беспилотников, угрозы обстрелов и наличия мин, из-за которых возвращаться в обширные районы небезопасно.

Знаменитость прокомментировала свой приезд, восхитившись силой и мужеством украинцев.

Заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что визит Джоли показал, что "что мы не сами", и он будет способствовать увеличению помощи и внимания к Херсону.

Напомним, начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько передал актрисе и гуманитарной активистке Анджелине Джоли памятный жетон "Херсон".

После скандала с ТЦК сеть взорвалась мемами.