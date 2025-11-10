Анджеліна Джолі в Херсоні: медики показали унікальні кадри з актрисою

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі під час візиту до Херсона 5 листопада відвідала дитячу обласну клінічну лікарню. Керівництво медзакладу зазначило, що акторка завітала до найменших пацієнтів і вручила подарунки всім дітям, які перебувають на лікуванні.

У медзакладі світова знаменитість спілкувалася з медичними працівниками, пацієнтами лікарні, а також ознайомилася з роботою закладу, повідомляється на сторінці лікарні в соцмережах.

"Наша зіркова гостя була вражена тим, скільки всього зроблено в лікарні для пацієнтів саме в період бойових дій. Проста у спілкуванні, уважна до співрозмовників, вона поставила чимало запитань щодо організації надання медичної допомоги дітям, завітала до найменших пацієнтів та вручила подарунки усім діткам, що перебували на лікуванні", — розповідається у публікації.

Джолі цікавилася, які благодійні організації допомагають медзакладу, і наскільки суттєва ця допомога.

Анджеліна Джолі підкорила медиків своєю простотою і щирою участю Фото: КНП "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" ХОР

"Почувши на свою адресу слова "Ми захоплюємося вами", вона відповіла "Це я захоплююся вами, вашою мужністю, вашою працею під постійною загрозою". Тендітна, але дуже мужня жінка, напередодні річниці визволення Херсона, нагадала всьому світові про страшну війну, яка триває в Україні, про поранення і загибель мирних жителів, серед яких багато дітей, про постійну небезпеку, в якій живуть усі херсонці", — зазначили медики.

Вони висловили щиру подяку Анджеліні Джолі за її громадянську позицію, намагання донести світові страшну правду про війну та привернути увагу до необхідності посилення захисту цивільного населення, особливо дітей, а також за увагу до лікарні в прифронтовому Херсоні.

Актриса побувала в Миколаєві та Херсоні разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Це перший візит актриси в Україну після 2022 року.

Дорогою до Миколаєва кортеж акторки зупинили, і водія Дмитра Пищикова забрали в ТЦК.

Пізніше він повідомив, що його відпустили.

