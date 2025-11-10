Анджелина Джоли в Херсоне: медики показали уникальные кадры с актрисой

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли во время визита в Херсон 5 ноября посетила детскую областную клиническую больницу. Руководство медучреждения отметило, что актриса посетила самых маленьких пациентов и вручила подарки всем детям, которые находятся на лечении.

В медучреждении мировая знаменитость общалась с медицинскими работниками, пациентами больницы, а также ознакомилась с работой заведения, сообщается на странице больницы в соцсетях.

"Наша звездная гостья была поражена тем, сколько всего сделано в больнице для пациентов именно в период боевых действий. Простая в общении, внимательная к собеседникам, она задала немало вопросов организации предоставления медицинской помощи детям, посетила самых маленьких пациентов и вручила подарки всем детям, которые находились на лечении", – рассказывается в публикации.

Джоли интересовалась, какие благотворительные организации помогают медучреждению, и насколько существенная эта помощь.

Відео дня

Анджелина Джоли покорила медиков своей простотой и искренним участием Фото: КНП "Херсонская детская областная клиническая больница" ХОС

"Услышав в свой адрес слова "Мы восхищаемся вами", она ответила "Это я восхищаюсь вами, вашим мужеством, вашим трудом под постоянной угрозой". Хрупкая, но очень мужественная женщина, накануне годовщины освобождения Херсона, напомнила всему миру о продолжающейся в Украине страшной войне, о ранении и гибели мирных жителей, среди которых много детей, о постоянной опасности, в которой живут все херсонцы", – отметили медики.

Они выразили искреннюю благодарность Анджелине Джоли за ее гражданскую позицию, попытки донести миру страшную правду о войне и привлечь внимание к необходимости усиления защиты гражданского населения, особенно детей, а также за внимание к больнице в прифронтовом Херсоне.

Актриса побывала в Николаеве и Херсоне вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Это первый визит актрисы в Украину после 2022 года.

По дороге в Николаев кортеж актрисы остановили и водителя Дмитрия Пищикова забрали в ТЦК.

Позже он сообщил, что его отпустили.

Напомним, что ела Анджелина Джоли в Украине, а также как она сама прокомментировала свой визит в прифронтовые города.