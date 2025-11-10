Что ела Анджелина Джоли в Украине: появились интересные подробности (фото)
Голливудская звезда и специальный посланник ООН Анджелина Джоли во время своей недавней гуманитарной миссии в Украине посетила Винницу. Администратор тамошнего ресторана рассказал, какие позиции в меню заинтересовали звезду мирового масштаба.
4 ноября, направляясь в южные регионы, в частности Херсон и Николаев, Анджелина Джоли посетила местный паб-ресторан "Конь в противогазе". Администратор этого заведения Роман Ефременюк в комментарии изданию "Гордон" рассказал о деталях визита знаменитости, ее заказе и впечатлении, которое та произвела на персонал.
Роман клянется, что никаких предварительных договоренностей не было. Актриса прибыла с командой во второй половине дня и заняла большой столик в "солдатском зале", который обычно выбирают для компаний.
Что ела Джоли?
Джоли отдала предпочтение украинской кухне — заказала пол цыпленка, запеченного по-деревенски (которое подается с жареной картошкой и соусом) и овощи-гриль. Среди напитков актриса выбрала колу-зеро (без сахара).
Ефременюк подтвердил, что звезда съела все заказанное и поблагодарила, отметив, что ей очень понравилось.
Не сразу узнали
Администратор признался, что узнали звезду не сразу, поскольку заведение часто посещают туристы и иностранцы.
"Звездности нет, она обычный, простой человек — тактичный, вежливый, приветливый, улыбчивый. Не чувствуется у нее какой-то звездной болезни", — прокомментировал представитель заведения.
