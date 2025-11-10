Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Що їла Анджеліна Джолі в Україні: з'явились цікаві подробиці (фото)

Анджеліна Джолі, акторка в Україні
Анджеліна Джолі побувала в Херсоні | Фото: Getty Images

Голлівудська зірка та спеціальний посланець ООН Анджеліна Джолі під час своєї нещодавньої гуманітарної місії в Україні відвідала Вінницю. Адміністратор тамтешнього ресторану розповів, які позиції у меню зацікавили зірку світового масштабу.

4 листопада, прямуючи до південних регіонів, зокрема Херсона та Миколаєва, Анджеліна Джолі завітала до місцевого паб-ресторану "Кінь у протигазі". Адміністратор цього закладу Роман Єфременюк у коментарі виданню "Гордон" розповів про деталі візиту знаменитості, її замовлення та враження, яке та справила на персонал.

Роман присягається, що жодних попередніх домовленостей не було. Акторка прибула з командою у другій половині дня і зайняла великий столик у "солдатському залі", який зазвичай обирають для компаній.

Що їла Джолі?

Джолі віддала перевагу українській кухні — замовила пів курчати, запеченого по-селянськи (яке подається зі смаженою картоплею та соусом) та овочі-гриль. Серед напоїв акторка обрала колу-зеро (без цукру).

Відео дня
Курча з овочами, страва
Джолі їла курча з овочами на грилі
Фото: Instagram

Єфременюк підтвердив, що зірка з’їла все замовлене і подякувала, зазначивши, що їй дуже сподобалося.

Впізнали не одразу

Адміністратор зізнався, що впізнали зірку не одразу, оскільки заклад часто відвідують туристи та іноземці.

Анджеліна Джолі, акторка в Україні
Анджеліна Джолі побувала в Україні
Фото: Getty Images

"Зірковості немає, вона звичайна, проста людина — тактовна, ввічлива, привітна, усміхнена. Не відчувається в неї якоїсь зіркової хвороби", — прокоментував представник закладу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, 33-річний волонтер Дмитро Пищиков, який був водієм у кортежі Анджеліни Джолі, забрали до ТЦК в Миколаївській області.