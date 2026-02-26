"Четыре года": Анджелина Джоли рассказала миру о войне в Украине (видео)
Голливудская актриса Анджелина Джоли после четвертой годовщины полномасштабной российско-украинской войны публично привела ужасную статистику потерь Украины из-за действий россиян.
В Instagram знаменитость, которая дважды во время большой войны посещала Украину, подчеркнула, что атаки по мирному населению не прекращаются.
Анджелина Джоли заговорила о войне
"Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет переживают эту жестокую войну. Мы двое провели время в Украине. Кадры Джайлза Дули передают дух ее народа — его тепло, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданские и дальше имеют слишком мало защиты", — отметила актриса.
Голливудская знаменитость и общественная деятельница добавила, что удары российских беспилотников не прекращаются и все больше семей теряют родных.
В частности, Анджелина Джоли привела такие цифры:
- 10,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи;
- 5,9 млн были вынуждены покинуть свои дома;
- 5 млн живут в оккупации;
- десятки тысяч детей принудительно перемещены или депортированы;
- более 2500 атак на медицинские учреждения;
- 1389 больниц повреждены или разрушены.
Также она отдельно привела цифры за 2025 год: 2248 гражданских погибли, 12 493 получили ранения, количество жертв среди мирного населения от взрывного оружия выросло на 26%.
В частности, Джоли напомнила о тяжелой и холодной зиме с морозами до -25, которую украинцы переживают в постоянных отключениях света из-за обстрелов россиян.
Украинцы активно благодарят звезду в комментариях за ее неравнодушие и активную позицию. Джоли приезжала в Украину в 2022 году, посетив Львов. А в конце 2025 года актриса прибыла в прифронтовой Херсон.
