"Четыре года": Анджелина Джоли рассказала миру о войне в Украине (видео)

Голливудская актриса Анджелина Джоли после четвертой годовщины полномасштабной российско-украинской войны публично привела ужасную статистику потерь Украины из-за действий россиян.

В Instagram знаменитость, которая дважды во время большой войны посещала Украину, подчеркнула, что атаки по мирному населению не прекращаются.

Анджелина Джоли заговорила о войне

"Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет переживают эту жестокую войну. Мы двое провели время в Украине. Кадры Джайлза Дули передают дух ее народа — его тепло, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданские и дальше имеют слишком мало защиты", — отметила актриса.

Голливудская знаменитость и общественная деятельница добавила, что удары российских беспилотников не прекращаются и все больше семей теряют родных.

В частности, Анджелина Джоли привела такие цифры:

10,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи;

5,9 млн были вынуждены покинуть свои дома;

5 млн живут в оккупации;

десятки тысяч детей принудительно перемещены или депортированы;

более 2500 атак на медицинские учреждения;

1389 больниц повреждены или разрушены.

Анджелина Джоли напомнила миру о войне в Украине

Также она отдельно привела цифры за 2025 год: 2248 гражданских погибли, 12 493 получили ранения, количество жертв среди мирного населения от взрывного оружия выросло на 26%.

В частности, Джоли напомнила о тяжелой и холодной зиме с морозами до -25, которую украинцы переживают в постоянных отключениях света из-за обстрелов россиян.

Украинцы активно благодарят звезду в комментариях за ее неравнодушие и активную позицию. Джоли приезжала в Украину в 2022 году, посетив Львов. А в конце 2025 года актриса прибыла в прифронтовой Херсон.

