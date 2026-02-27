Сын Брэда Питта публично отрекся от отца: актер расстроен

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, Мэддокс, вычеркнул "Питт" из своей подписи в титрах нового фильма матери.

24-летний Мэддокс работал ассистентом режиссера над новым фильмом "Кутюр", недавно выпущенной драмой с участием его матери. Анджелина играет роль Максин Уокер, женщины, у которой диагностировали рак молочной железы. Когда картину показали во французских кинотеатрах, имя Мэддокса было указано как "Мэддокс Джоли" в финальных титрах. Об этом сообщает People.

Сын Брэда Питта отрекся от него

В 2024 году имя исполнительного продюсера было указано как Мэддокс Джоли-Питт в титрах фильма "Мария", в котором Джоли сыграла греческую оперную певицу Марию Каллас.

Звезда фильма "Малефисента" имеет еще пятерых детей от своего бывшего мужа: 22-летнего Пакса, 21-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 17-летних близнецов Вивьен и Нокса. Последние трое — биологические.

Мэддокс — не единственный из детей актера, кто отказался от его фамилии. Захара вычеркнула "Питт" из своего имени во время церемонии в учебном заведении. Девушка назвала себя "Захара Марли Джоли". В 2024 году Шайло также вычеркнула фамилию своего отца.

Питт расстроен

Источник рассказал, что 62-летний Брэд "осознавал и был расстроен" тем, что его и Джоли первая биологическая дочь, Шайло, отказалась от фамилии отца.

"Он осознает и был расстроен тем, что Шайло отказалась от его фамилии. Он никогда не испытывал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь", — сказал тогда инсайдер.

"Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегки для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень грустно", — добавил источник.

