19-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вразила схожістю з мамою (відео)

19-річна рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, активно будує танцювальну кар'єру і дебютувала у кліпі відомої корейської співачки Dayoung.

Наразі доступний лише тизер відео на пісню What's a Girl to Do (Що робити дівчині). Юна зірка з'явилася в кадрі, швидко нагадавши людям свою легендарну матір.

19-річна дівчина з'явилася в тизері на кілька секунд, однак цього вже було достатньо, аби користувачі мережі помітили її разючу схожість з мамою Енджі в її молоді роки.

Шайло Джолі позувала із зібраним у дві коси волоссям, нюдовим макіяжем та золотими прикрасами. Фанати акторки підкреслили, що зірка екрану та її старша біологічна донька мають багато спільних рис зовнішності: виразні вилиці, пухлі губи та схожий розріз очей.

Шайло Джолі Фото: скріншот

Також доньку Бреда Пітта можна побачити на кадрі з танцями.

Не знали, що знімають Джолі

Цікаво, що, за словами представника агентства корейської співачки, вони навіть не здогадувалися, що відібрали для зйомок доньку Джолі та Пітта, а дізналися про це згодом.

"Шайло була обрана у фінальному раунді та зрештою приєдналася до музичного відео Дайон. Навіть після зйомок ми й гадки не мали, що вона є дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, і лише нещодавно випадково дізналися про це", — зазначив представник.

Тим часом у мережі активно обговорюють схожість Шайло з молодою мамою:

"Чорт забирай, у її мами такі сильні гени".

"Вона буквально як дві краплі води схожа на свою маму, о Боже!".

Зазначимо, що наразі в тизеру кліпу вже понад 243 тисячі переглядів.

