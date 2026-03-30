Анджеліна Джолі зʼявилася на заході в Китаї та налякала своїм виглядом (відео)
Американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала яскраві червоні губи з білим халатом та розпущеним світлим волоссям на заході Tom Ford у Китаї.
Колишня дружина Бреда Пітта обрала стильний одяг для появи в Шанхаї. Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі в Шанхаї
50-річна володарка премії "Оскар" одягла білий шовковий халат Tom Ford весна-літо 2026 року та додала яскравості образу за допомогою помади Tom Ford Runway Lip Color відтінку "16 Scarlet Rouge" за 62 долари, оскільки вона є амбасадоркою бренду. Колишня Бреда Пітта нанесла трохи підводки для очей, окреслила брови та розпустила своє світле волосся для свята моди.
Джолі сказала журналістам на червоній доріжці: "Я так вдячна бути тут. Хотіла б мати більше часу, і я з нетерпінням чекаю повернення".
Зокрема, Енджі позувала креативним директором Tom Ford Хайдером Акерманном.
Джолі здивувала фанатів поведінкою
Деякі користувачі мережі помітили, що акторка начебто виглядає трохи інакше, ніж зазвичай: "Щось сталося з її очима, схоже, вона на ліках", "Треба терміново набрати вагу", "Вона явно не в порядку", "Якось дивно".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Помер дядько Анджеліни Джолі, відомий музикант Чіп Тейлор.
- Знаменитість навела жахливу статистику втрат України через дії росіян.
Крім того, інсайдер розкрив правду про особисте життя американської акторки після скандального розлучення з Бредом Піттом.