Анджеліна Джолі зʼявилася на заході в Китаї та налякала своїм виглядом (відео)

Американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала яскраві червоні губи з білим халатом та розпущеним світлим волоссям на заході Tom Ford у Китаї.

Колишня дружина Бреда Пітта обрала стильний одяг для появи в Шанхаї. Про це пише Daily Mail.

Анджеліна Джолі в Шанхаї

50-річна володарка премії "Оскар" одягла білий шовковий халат Tom Ford весна-літо 2026 року та додала яскравості образу за допомогою помади Tom Ford Runway Lip Color відтінку "16 Scarlet Rouge" за 62 долари, оскільки вона є амбасадоркою бренду. Колишня Бреда Пітта нанесла трохи підводки для очей, окреслила брови та розпустила своє світле волосся для свята моди.

Джолі сказала журналістам на червоній доріжці: "Я так вдячна бути тут. Хотіла б мати більше часу, і я з нетерпінням чекаю повернення".

Зокрема, Енджі позувала креативним директором Tom Ford Хайдером Акерманном.

Анджеліна Джолі та Хайдер Акерманн

Джолі здивувала фанатів поведінкою

Деякі користувачі мережі помітили, що акторка начебто виглядає трохи інакше, ніж зазвичай: "Щось сталося з її очима, схоже, вона на ліках", "Треба терміново набрати вагу", "Вона явно не в порядку", "Якось дивно".

