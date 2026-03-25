У родині Анджеліни Джолі горе: померла близька людина (фото)

Чіп Тейлор — хітмейкер, який стоїть за рок-класикою 1966 року Wild Thing — помер у хоспісі у віці 86 років, повідомив його друг та володар премії "Греммі" Біллі Вера.

Чоловік пішов з життя лише через кілька днів після святкування свого дня народження. Музикант, народжений Джеймсом Веслі Войтом у Йонкерсі, штат Нью-Йорк, у 1940 році, був братом актора Джона Войта та дядьком голлівудської суперзірки Джолі та її брата Джеймса Хейвена, але він створив і власну спадщину. Про це пише Page Six.

Чіп Тейлор походив з родини, пронизаної творчістю. Він був братом Джона і, відповідно, дядьком Анджеліни. Однак, поки його родичі здобули славу на екрані, Чіп проклав свій власний надзвичайний шлях у музиці, непомітно ставши одним із найвпливовіших авторів пісень своєї епохи.

Брат Джона Войта відомий завдяки пісні Wild Thing, яка злетіла на перше місце в Billboard Hot 100 для The Troggs у 1966 році. У 2023 році Тейлор розповів, що хіт з'явився блискавично. Отримавши дзвінок від продюсера The Troggs з проханням про новий матеріал, він поклав слухавку, схопив гітару — і майже миттєво зʼявилася та сама пісня.

Звісткою про його смерть поділився близький друг і колега-музикант Біллі Вера: "RIP: Чіп Тейлор, мій друг і наставник з написання пісень, минулої ночі був у хоспісі".

Анджеліна та її батько Джон Войт поки що публічно не коментували втрату.

