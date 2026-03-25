В семье Анджелины Джоли горе: умер близкий человек (фото)

Чип Тейлор — хитмейкер, который стоит за рок-классикой 1966 года Wild Thing — умер в хосписе в возрасте 86 лет, сообщил его друг и обладатель премии "Грэмми" Билли Вера.

Мужчина ушел из жизни всего через несколько дней после празднования своего дня рождения. Музыкант, рожденный Джеймсом Уэсли Войтом в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, в 1940 году, был братом актера Джона Войта и дядей голливудской суперзвезды Джоли и ее брата Джеймса Хейвена, но он создал и собственное наследие. Об этом пишет Page Six.

Чип Тейлор происходил из семьи, пронизанной творчеством. Он был братом Джона и, соответственно, дядей Анджелины. Однако, пока его родственники обрели славу на экране, Чип проложил свой собственный необычайный путь в музыке, незаметно став одним из самых влиятельных авторов песен своей эпохи.

Відео дня

Брат Джона Войта известен благодаря песне Wild Thing, которая взлетела на первое место в Billboard Hot 100 для The Troggs в 1966 году. В 2023 году Тейлор рассказал, что хит появился молниеносно. Получив звонок от продюсера The Troggs с просьбой о новом материале, он положил трубку, схватил гитару — и почти мгновенно появилась та самая песня.

Известием о его смерти поделился близкий друг и коллега-музыкант Билли Вера: "RIP: Чип Тейлор, мой друг и наставник по написанию песен, прошлой ночью был в хосписе".

Чип Тейлор Фото: Page Six

Анджелина и ее отец Джон Войт пока публично не комментировали потерю.

Чип Тейлор с братом Джоном Фото: Page Six

