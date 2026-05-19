Діти Бреда Пітта продовжують відхрещуватися від нього: що сталося

21-річна Захара Джолі, донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, завершила навчання у Spelman College та здобула ступінь бакалавра з психології.

Дівчина у традиційній мантії забрала свій диплом. А її зіркова мама була в натовпі, підтримую Захару своєю присутністю. Про це пише Just Jared.

Цікаво, що на урочистій церемонії її ім'я звучало як Захара Марлі Джолі. Ймовірно, дівчина вже остаточно зветься тільки прізвищем мами. А вперше Захара з'явилася під цим ім'ям на другому курсі коледжу у 2023 році.

Захара Марлі Джолі Фото: Соцмережi

Діти Пітта відмовляються від його прізвища

Раніше Захара, яку Бред всиновив з Анджеліною Джолі, на публіці назвала лише прізвище мами, представляючи себе. Згодом Вівʼєн, яка активно працює з Джолі на Бродвеї, також відмовилася від прізвища батька.

А конфлікт з Меддоксом був найбільш скандальним. Ще у 2020 році прийомний син актора назвав його нецензурними словами, про що стало відомо лише через кілька років.

"На жаль, Бред не має особливих стосунків зі своїми дітьми. Він не готовий відмовитися від них, але засмучує знання, що вони позбуваються його прізвища", — казав інсайдер.

