Дети Брэда Питта продолжают открещиваться от него: что произошло

21-летняя Захара Джоли, дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, завершила обучение в Spelman College и получила степень бакалавра по психологии.

Девушка в традиционной мантии забрала свой диплом. А ее звездная мама была в толпе, поддерживаю Захару своим присутствием. Об этом пишет Just Jared.

Интересно, что на торжественной церемонии ее имя звучало как Захара Марли Джоли. Вероятно, девушка уже окончательно зовется только фамилией мамы. А впервые Захара появилась под этим именем на втором курсе колледжа в 2023 году.

Захара Марли Джоли Фото: Соцсети

Дети Питта отказываются от его фамилии

Ранее Захара, которую Брэд усыновил с Анджелиной Джоли, на публике назвала только фамилию мамы, представляя себя. Впоследствии Вивьен, которая активно работает с Джоли на Бродвее, также отказалась от фамилии отца.

А конфликт с Мэддоксом был самым скандальным. Еще в 2020 году приемный сын актера назвал его нецензурными словами, о чем стало известно лишь спустя несколько лет.

"К сожалению, Брэд не имеет особых отношений со своими детьми. Он не готов отказаться от них, но расстраивает знание, что они лишаются его фамилии", — говорил инсайдер.

