Вылитый отец: как выглядит 17-летний сын Брэда Питта и Анджелины Джоли (фото)

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, которого зовут Нокс, почти точная копия своего отца, с которым они не поддерживают отношений. Парень в выходные посетил выпускной своей сестры, Захары.

50-летняя Анджелина Джоли на выпускном присоединилась к 17-летнему Ноксу и старшим сыновьям, 22-летнему Паксу и 24-летнему Мэддоксу, в колледже Спелман в Атланте, штат Джорджия. На церемонии 21-летняя Захара снова не упомянула фамилию своего отца, 62-летнего Брэда Питта.

17-летний Нокс снова сменил имидж Фото: Daily Mail

Нокс показал смелый образ с темными волосами с матовыми платиновыми кончиками, он был как две капли воды похож на своего отца-лауреата "Оскара", который носил подобную прическу в начале 2000-х годов.

Важно

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта поразила сходством с мамой (видео)

Захара, которая родилась в семье знаменитостей и появилась на свет вместе с близняшкой Вивьен и старшей сестрой Шило (19 лет) во время 12-летних отношений Джоли с Питтом, выглядела элегантно в сером костюме.

Відео дня

Нокс показал смелый образ с темными волосами с матовыми платиновыми кончиками Фото: Daily Mail

В очередной раз, чтобы подчеркнуть разрыв с Питтом, ее имя на церемонии объявили как Захара Марли Джоли, а не как Джоли-Питт с дефисом.

Точно непонятно, чем Захара планирует заниматься после окончания учебы, но у нее есть много вариантов, в частности она специализировалась на психологии и педагогике.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт появился на работу на съемочной площадке своего последнего фильма через две недели после смерти матери прошлым летом.

17-летний сын Джоли и Питта Нокс дебютировал с преображением волос, покрасив их в розовый.

Кроме того, актер отпраздновал свой 62-й день рождения с Инес де Рамон, и он "влюблен больше, чем когда-либо".