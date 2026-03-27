62-летний Брэд Питт изменился до неузнаваемости (фото)

62-летний американский актер Брэд Питт приехал в Амстердам на съемки фильма "Всадники", где звезду заметили в очень необычном для него образе.

Бывший муж Анджелины Джоли прибыл в столицу Нидерландов для съемок новой ленты "Всадники" режиссера Эдварда Бергера. Брэда заметили в необычном виде — с растрепанными волосами, шрамом на лбу и в поношенной одежде. Об этом сообщает издание Dutchnews.

Брэд Питт изменился до неузнаваемости

Для съемок в центре Амстердама временно перекрыли улицы и установили специальные декорации.

Съемки "Всадников" проходят в разных локациях столицы, в частности у реки Амстел и на каналах. А для сцен использовали плавучий дом, создавали атмосферу запущенности с помощью декораций с плакатами и мусором.

Несмотря на грим, Брэда Питта сразу узнавали прохожие и снимали его на видео.

Відео дня

Брэд Питт на съемках в Амстердаме

О чем фильм "Всадники"?

По сюжету, герой Брэда вместе с женой переезжает из Австралии в Ирландию, но после этого женщина исчезает. Главный герой отправляется на ее поиски по Европе. Фильм начали снимать в Греции.

