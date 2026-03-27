62-річний Бред Пітт змінився до невпізнання (фото)

62-річний американський актор Бред Пітт приїхав до Амстердама на зйомки фільму "Вершники", де зірку помітили в дуже незвичному для нього образі.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі прибув до столиці Нідерландів для зйомок нової стрічки "Вершники" режисера Едварда Бергера. Бреда помітили в незвичному вигляді — з розтріпаним волоссям, шрамом на лобі та в поношеному одязі. Про це повідомляє видання Dutchnews.

Бред Пітт змінився до невпізнання

Для зйомок у центрі Амстердама тимчасово перекрили вулиці та встановили спеціальні декорації.

Зйомки "Вершників" проходять у різних локаціях столиці, зокрема біля річки Амстел та на каналах. А для сцен використовували плавучий будинок, створювали атмосферу занедбаності за допомогою декорацій із плакатами та сміттям.

Попри грим, Бреда Пітта одразу впізнавали перехожі та знімали його на відео.

Бред Пітт на зйомках в Амстердамі

Про що фільм "Вершники"?

За сюжетом, герой Бреда разом з дружиною переїжджає з Австралії до Ірландії, але після цього жінка зникає. Головний герой вирушає на її пошуки Європою. Фільм почали знімати в Греції.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бред Пітт з'явився на роботу на знімальному майданчику свого останнього фільму через два тижні після смерті матері минулого літа.

17-річний син Джолі та Пітта Нокс дебютував з перетворенням волосся, пофарбувавши його в рожевий.

Крім того, актор відсвяткував свій 62-й день народження з Інес де Рамон, і він "закоханий більше, ніж будь-коли".