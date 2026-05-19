Вилитий батько: як виглядає 17-річний син Бреда Пітта і Анджеліни Джолі (фото)

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, якого звуть Нокс, майже точна копія свого батька, з яким вони не підтримують стосунків. Хлопець у вихідні відвідав випускний своєї сестри, Захари.

50-річна Анджеліна Джолі на випускному приєдналася до 17-річного Нокса та старших синів, 22-річного Пакса і 24-річного Меддокса, у коледжі Спелман в Атланті, штат Джорджія. На церемонії 21-річна Захара знову не згадала прізвище свого батька, 62-річного Бреда Пітта.

Нокс показав сміливий образ із темним волоссям з матовими платиновими кінчиками, він був як дві краплі води схожий на свого батька-лауреата "Оскара", який носив подібну зачіску на початку 2000-х років.

Захара, яка народилася в сім'ї знаменитостей і з'явилася на світ разом із близнючкою Вів'єн та старшою сестрою Шило (19 років) під час 12-річних стосунків Джолі з Піттом, виглядала елегантно в сірому костюмі.

Нокс показав сміливий образ із темним волоссям з матовими платиновими кінчиками Фото: Daily Mail

В черговий раз, щоб підкреслити розрив з Піттом, її ім'я на церемонії оголосили як Захара Марлі Джолі, а не як Джолі-Пітт з дефісом.

Точно незрозуміло, чим Захара планує займатися після закінчення навчання, але у неї є багато варіантів, зокрема вона спеціалізувалась на психології та педагогіці.

