62-летний Брэд Питт показал будущую жену, младшую почти на 30 лет (фото)

62-летний американский актер Брэд Питт вместе со своей 33-летней девушкой Инес де Рамон появился на мировой премьере Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе.

Звездная пара держалась за руки, обнималась и позировала перед фотографами на красной дорожке. Об этом пишет Entertainment Now.

Бывший Анджелины Джоли был в костюме оттенка мокко, светлой рубашке и прозрачных очках. Тем временем Инес подчеркнула фигуру красным платьем без бретелек и босоножками в тон. Она распустила темные волосы и сделала легкий вечерний макияж.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Невеста Брэда Питта

Звезда фильма "Троя", который был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год, сейчас твердо сосредоточен на будущем, а не переживает о своих прошлых отношениях. Брэд и Инес встречаются с 2022 года.

Инсайдеры говорят, что Питт чувствует себя "счастливым" от того, что Инес рядом с ним: "У Брэда и Инес все хорошо в их отношениях. Брэд рад, что она рядом, и сосредоточен на будущем".

Відео дня

Инсайдер добавил: "Он старается не позволять никаким заботам или проблемам из прошлого нарушать его и ценит, насколько он вырос как личность, и хочет продолжать это делать".

По слухам, пара планирует пожениться, но не спешит этого делать.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анджелина Джоли одержала крупную юридическую победу над Брэдом Питтом в их затянувшемся деле по "Шато Мираваль".

21-летняя Захара Джоли отказалась от фамилии отца.

Кроме того, актера и его девушку Инес де Рамон заметили на свидании в Токио. Пара обнималась и поздоровалась с японскими поклонниками.