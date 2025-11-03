Дженніфер Еністон підтвердила роман з гіпнотерапевтом: як виглядає бойфренд зірки (фото)
56-річна американська акторка Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. У його день народження зірка культового серіалу "Друзі" показала романтичне фото з коханим.
Дженнніфер публічно привітала обранця з 50-річчям, чим підтвердила їхні стосунки, про які пліткували в мережі кілька місяців. Святковий допис зʼявився на сторінці акторки в Instagram.
"З днем народження, моє кохання. Дорогий", — лаконічно підписала світлину Дженніфер Еністон.
На чорно-білому фото закохані позують біля вікна на фоні нічного міста. Зірка "Друзів" обіймає іменинника ззаду, а він тримає руки на її долонях. Цікаво, що на безіменному пальці акторки помітили каблучку, яка викликала підозри про заручини пари.
Що відомо про бойфренда Дженніфер Еністон
Джим Кертіс працює гіпнотерапевтом і лайф-коучем. Чоловік уже був одружений і виховує сина Ейдана. На своєму сайті він зазначає, що допомагає людям звільнитися від болю та віднайти "повнішу версію себе", спираючись на власний досвід подолання травм.
Чутки про стосунки акторки і гіпнотерапевта вперше з’явилися в липні, коли їх "зловили" під час відпочинку на Майорці. Ба більше, Дженніфер начебто вже познайомила обранця з багатьма своїми найближчими друзями.
Щодо Еністон, то вона вже двічі була заміжня: спочатку за Бредом Піттом (2000–2005), а згодом за Джастіном Теру (2015–2018).
Нещодавно акторку пов’язували з чилійським актором Педро Паскалем. Проте інсайдери казали, що між ними лише дружні стосунки.
