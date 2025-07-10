56-річна Дженніфер Еністон вразила своєю фігурою в чорному боді з глибоким вирізом (фото)

56-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала свої спортивні руки та довгі ноги в чорному боді з глибоким вирізом у новій рекламній кампанії.

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Зірка серіалу "Друзі" відома своєю підтягнутою фігурою так само, як і культовою зачіскою, і на нових знімках вона продемонструвала все разом, пише The Sun.

Еністон брала участь у новій силовій кампанії з фітнес-брендом Pvolve і виглядала приголомшливо, позуючи перед камерою. Голлівудська зірка тримала в руках фітнес-обладнання Pvolve для просування тренування Pvolve, розробленого жінками для жінок.

Актриса знялася в низці голлівудських фільмів після ролі Рейчел Грін у популярному ситкомі дев'яностих, який вона називає "найбільшим подарунком" свого життя.

Коли нещодавно Дженніфер запитали, яка її улюблена робота протягом її блискучої кар'єри, вона відповіла: "Звичайно, "Друзі" — це очевидний вибір".

Дженніфер Еністон Фото: Соцмережi

Pvolve об'єднався з Дженніфер для своєї місії — навчити жінок важливості силових тренувань для розвитку сили як тіла, так і розуму на кожному етапі життя.

Дженніфер сама придумала концепцію кампанії, яку зняла знаменита фотографка Зої Гроссман. Вона хотіла нагадати людям, що незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки, кожен має потенціал відчувати себе сильнішим, ніж будь-коли.

Вона сказала: "Рух мого тіла завжди був для мене важливим, і, як ми тепер знаємо з даних, силові тренування мають першорядне значення для того, щоб залишатися здоровим та активним з віком. Після майже чотирьох років тренувань з Pvolve я зрозуміла, що ми можемо зробити так багато, щоб протидіяти природним змінам, які зазнають наші тіла".

Дженніфер Еністон Фото: Соцмережi

Історично багато тренувань були побудовані навколо чоловічої фізіології, і від жінок очікувалася адаптація. Тому бренд вирішив застосувати інший підхід, хоча тренування однаково ефективне і для чоловіків.

Pvolve має фізичні студії в Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анджелесі, франшизи по всій території США та Канади, а також понад 40 локацій у розробці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, колишній Дженніфер Еністон Джастін Теру знову одружився через вісім років після розлучення із зіркою серіалу "Друзі".