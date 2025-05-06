70-річний чоловік протаранив ворота маєтку Дженніфер Еністон (відео)

56-річна американська актриса Дженніфер Еністон пережила емоційний струс. У ворота її маєтку в Бель-Ейр, престижному районі Лос-Анджелеса, врізався автомобіль із 70-річним чоловіком за кермом.

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Про це повідомляє CBS News Los Angeles.

Офіцери прибули в 900-й квартал Ейрол-Вей на виклик про злом незадовго до 12:30 дня за місцевим часом. Вони виявили автомобіль і пенсіонера в ньому. Його взяли під варту на місці події, перш ніж його доправили в лікарню з травмами спини, отриманими внаслідок аварії, розповіли в поліції.

Що стало причиною такого вчинку, і які звинувачення висунуть затриманому, поки що не розголошується. Можливо, це буде стаття про вандалізм.

Чоловік, який, як стверджується, має незначне кримінальне минуле.

За словами поліцейських, Еністон була вдома під час інциденту, але вона так і не вступила в контакт із чоловіком.

Представник поліцейського департаменту Лос-Анджелеса Джефф Лі уточнив, що на території особняка була охоронна, яка "утримала підозрюваного". Служба безпеки актриси кинулася до автомобіля, витягла водія й утримувала його під дулом пістолета, поки на місце події не прибули співробітники поліції Лос-Анджелеса.

Актриса, володарка премії "Еммі", купила великий маєток площею 8500 кв. футів ще в 2011 році. Спроєктований знаменитим архітектором А. Квінсі Джонсом і добудований 1965 року, будинок має приголомшливий краєвид на місто й океан, чотири спальні, шість з половиною ванних кімнат, винний льох, басейн і гостьовий будинок.

Там відбулося її весілля 2015 року з Джастіном Теру, з яким вона розлучилася кілька років по тому.

Раніше Фокус писав, що Педро Паскаль відреагував на чутки про роман з Дженніфер Еністон.