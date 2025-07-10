56-летняя Дженнифер Энистон поразила своей фигурой в черном боди с глубоким вырезом (фото)

56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала свои спортивные руки и длинные ноги в черном боди с глубоким вырезом в новой рекламной кампании.

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Звезда сериала "Друзья" известна своей подтянутой фигурой так же, как и культовой прической, и на новых снимках она продемонстрировала все вместе, пишет The Sun.

Энистон участвовала в новой силовой кампании с фитнес-брендом Pvolve и выглядела потрясающе, позируя перед камерой. Голливудская звезда держала в руках фитнес-оборудование Pvolve для продвижения тренировки Pvolve, разработанной женщинами для женщин.

Актриса снялась в ряде голливудских фильмов после роли Рэйчел Грин в популярном ситкоме девяностых, который она называет "самым большим подарком" своей жизни.

Когда недавно Дженнифер спросили, какая ее любимая работа на протяжении ее блестящей карьеры, она ответила: "Конечно, "Друзья" — это очевидный выбор".

Дженнифер Энистон Фото: Соцсети

Pvolve объединился с Дженнифер для своей миссии — научить женщин важности силовых тренировок для развития силы как тела, так и ума на каждом этапе жизни.

Дженнифер сама придумала концепцию кампании, которую сняла знаменитый фотограф Зои Гроссман. Она хотела напомнить людям, что независимо от возраста или уровня физической подготовки, каждый имеет потенциал чувствовать себя сильнее, чем когда-либо.

Она сказала: "Движение моего тела всегда было для меня важным, и, как мы теперь знаем из данных, силовые тренировки имеют первостепенное значение для того, чтобы оставаться здоровым и активным с возрастом. После почти четырех лет тренировок с Pvolve я поняла, что мы можем сделать так много, чтобы противодействовать естественным изменениям, которые претерпевают наши тела".

Дженнифер Энистон Фото: Соцсети

Исторически многие тренировки были построены вокруг мужской физиологии, и от женщин ожидалась адаптация. Поэтому бренд решил применить другой подход, хотя тренировка одинаково эффективна и для мужчин.

Pvolve имеет физические студии в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, франшизы по всей территории США и Канады, а также более 40 локаций в разработке.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, бывший Дженнифер Энистон Джастин Теру снова женился спустя восемь лет после развода со звездой сериала "Друзья".