Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом: как выглядит бойфренд звезды (фото)

56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. В его день рождения звезда культового сериала "Друзья" показала романтическое фото с возлюбленным.

Дженнифер публично поздравила избранника с 50-летием, чем подтвердила их отношения, о которых сплетничали в сети несколько месяцев. Праздничное сообщение появилось на странице актрисы в Instagram.

"С днем рождения, моя любовь. Дорогой", — лаконично подписала фотографию Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис Фото: Instagram/Jennifer Aniston

На черно-белом фото влюбленные позируют у окна на фоне ночного города. Звезда "Друзей" обнимает именинника сзади, а он держит руки на ее ладонях. Интересно, что на безымянном пальце актрисы заметили кольцо, которое вызвало подозрения о помолвке пары.

Что известно о бойфренде Дженнифер Энистон

Джим Кертис работает гипнотерапевтом и лайф-коучем. Мужчина уже был женат и воспитывает сына Эйдана. На своем сайте он отмечает, что помогает людям освободиться от боли и найти "более полную версию себя", опираясь на собственный опыт преодоления травм.

Слухи об отношениях актрисы и гипнотерапевта впервые появились в июле, когда их "поймали" во время отдыха на Майорке. Более того, Дженнифер вроде бы уже познакомила избранника со многими своими самыми близкими друзьями.

Что касается Энистон, то она уже дважды была замужем: сначала за Брэдом Питтом (2000-2005), а затем за Джастином Теру (2015-2018).

Недавно актрису связывали с чилийским актером Педро Паскалем. Однако инсайдеры говорили, что между ними только дружеские отношения.

Дженнифер Энистон была замужем дважды Фото: Getty Images

