Дженнифер Энистон показалась с новым бойфрендом: СМИ обсуждают его необычную профессию

Дженнифер Энистон снова привлекла внимание фанатов — на этот раз из-за новых романтических отношений. Актриса появилась на свидании с бойфрендом Джимом Кертисом, а компанию ей составила давняя подруга и коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс со своим партнером.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон, которой недавно исполнилось 56 лет, официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом. Пару заметили вместе с Кортни Кокс и ее бойфрендом Джонни Макдейдом в известном японском ресторане Nobu. Актрисы решили провести вечер вместе в компании своих избранников, выбрав непринужденный стиль: Кортни была в джинсовой куртке, а Дженнифер — в джинсах, пишет Yahoo! Life.

Дженнифер Энистон встречается с Джимом Кертисом

Впервые Энистон и Кертиса увидели вместе в июле 2025 года — тогда они отдыхали на яхте в компании друзей, среди которых были Джейсон Бейтман и Эми Шумер. По словам инсайдеров, Дженнифер и Джим познакомились благодаря общему другу. Актриса уже знала его книги и заинтересовалась его подходом к саморазвитию. Сейчас их отношения развиваются, хотя пока в достаточно непринужденном формате.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис на яхте Фото: SplashNews

Джим Кертис работает гипнотерапевтом, коучем и автором. В частности, СМИ обсуждают его необычную профессию. На своем сайте он отмечает, что помогает людям освободиться от боли и найти "более полную версию себя", опираясь на собственный опыт преодоления травм.

Парень Дженнифер Энистон Джим Кертис Фото: Facebook

Личная жизнь Дженнифер Энистон

В своей жизни Дженнифер уже дважды была замужем: сперва за Брэдом Питтом (2000-2005), а впоследствии за Джастином Теру (2015-2018).

Ранее Энистон связывали с чилийским актером Педро Паскалем, после того как их заметили вместе на ужине в Лос-Анджелесе. Однако инсайдеры тогда отмечали — между ними только дружеские отношения.

